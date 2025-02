Un nuevo rumor sugiere que Valve podría estar preparando una consola que emplearía la última tecnología RDNA 4 de AMD. Este movimiento podría marcar un cambio significativo para la empresa, que anteriormente ha tenido éxito con dispositivos como el Steam Deck, pero también ha enfrentado fracasos como el caso de las Steam Machines.

La información, que proviene de filtraciones en la comunidad tecnológica hispanohablante que podrían haberse malinterpretado, asegura que Valve está trabajando activamente en controladores para las tarjetas gráficas AMD Radeon RX 9070, las primeras en incorporar arquitectura RDNA 4. Según estas fuentes, Valve estaría dedicando un esfuerzo considerable en el desarrollo de estos drivers, lo que ha dado pie a especulaciones sobre el propósito de esta colaboración.

¿Un regreso estratégico al mercado de las consolas?

El interés de Valve en esta arquitectura ha llevado a pensar que podría estar planeando entrar nuevamente al mercado de las consolas de sobremesa, buscando quizás competir con gigantes como Sony y Microsoft. Según declaraciones de expertos, la consola, cuyo nombre en clave sería «Fremont», podría aprovechar el potencial de estas tarjetas gráficas para ofrecer una experiencia de juego de alto nivel.

No obstante, algunos analistas advierten que el costo elevado de las GPUs RDNA 4 podría hacer que este producto sea difícil de colocar en el mercado. Esto genera dudas sobre si Valve realmente tiene intenciones de lanzar una consola o si más bien busca mejorar la compatibilidad de hardware con su sistema operativo SteamOS, basado en Linux.

El componente técnico detrás del rumor de esta consola Valve

Las GPUs Radeon RX 9070 representan un avance significativo de AMD, integrando la tecnología RDNA 4 y las características de FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4). A pesar de su diseño inicial para PCs de escritorio, la posibilidad de que Valve esté planeando adaptarlas a un dispositivo de sobremesa ha alimentado las expectativas de los seguidores de la marca.

Además, según comentarios en la plataforma Phoronix, el desarrollador principal de drivers gráficos de Linux en Valve, Samuel Pitoiset, ya habría mencionado avances en la implementación inicial de estos controladores. Aunque aún faltarían características asociadas a la arquitectura RDNA 3, el esfuerzo por optimizar esta nueva tecnología es evidente.

Un detalle: un rumor que podría haberse malinterpretado

Es importante destacar que el rumor existe, y que hay mucha información al respecto en la blogosfera. Pero también que no pasa de un rumor, y cuya raíz proviene, supuestamente, de un creador de contenidos que no ha hablado directamente de una nueva consola. También que este rumor no tiene que ver con este otro.

Lecciones del pasado y el futuro de Valve

Esta no sería la primera vez que Valve intenta incursionar en el mercado de dispositivos de salón. A mediados de la década pasada, la empresa lanzó las Steam Machines, PCs pequeños diseñados para competir con consolas tradicionales, que no lograron captar la atención del público. No obstante, los éxitos posteriores del Steam Deck y el casco de realidad virtual Valve Index demuestran que la compañía ha aprendido de sus errores.

Por otro lado, también se especula que la colaboración con AMD podría no estar directamente relacionada con el desarrollo de una nueva consola, y más bien busca optimizar la experiencia de SteamOS con las GPUs más modernas. Valve ha sido una defensora activa de Linux a través de iniciativas como Proton, una capa de compatibilidad que permite ejecutar juegos de Windows en sistemas Linux. Esto podría explicar el enfoque técnico en asegurar la compatibilidad con RDNA 4.

La idea de un nuevo dispositivo basado en RDNA 4 resulta emocionante, especialmente si se tiene en cuenta el éxito reciente de Valve en la creación de hardware. Aunque todavía no hay confirmación oficial por parte de la compañía, estos rumores dejan entrever una apuesta ambiciosa para el futuro del gaming.

Imagen: DALL-E.