Cuando Valve presentó la Steam Machine hace casi un año, dejó varios titulares. De todos ellos, hubo dos sobre el rendimiento que creo que destacaron: podría mover todo lo de Steam, y en muchos casos en 4K. El segundo lo modificaron en las especificaciones, porque aunque es cierto, también son muchos los casos en los que no es capaz. El primero sí es verdad, pero la cuestión es «cómo». Y quizá algunos queden un poco desencantados.

La Steam Deck se presentó a mediados de 2021, y aunque no dijeron aquello de que podría con todo lo de Steam por su potencia, yo me atrevería a decir que sí era así. Todo lo de 2021-2022, a 800p-720p y, si el título es exigente, con los ajustes gráficos al mínimo y en poco más de 30fps. Así es por defecto en Cyberpunk 2077 (es de 2020, por cierto), aunque se pueden subir un poco los cuadros por segundo modificando esos ajustes. La Steam Machine se presentó en 2025, y la situación es «similar» (que no igual).

Títulos exigentes y la Steam Machine: sí, pero no de la mejor manera

La Steam Machine se presentó en 2025 y el hardware que monta es el hardware medio que usan los usuarios de Steam para jugar. Es decir: el PC gamer medio de 2025. Un PC gamer puede con la mayoría de juegos, pero el sector avanza mucho y muy rápido, y los gráficos pueden ser brutales.

Yo la tengo, y además he visto varios vídeos en YouTube sobre su rendimiento como este de Black Myth Wukong. Dejando los ajustes por defecto o recomendados, está en calidad alta, y se habla (yo no lo tengo) de que ronda los 50fps. Ahora bien, esos 50fps tienen caídas, algo que se puede esperar en un PC que no sea de los más potentes del mercado en juegos de mundo abierto o semi-abierto, que tienen que cargar mucha información mientras te mueves.

Sin herramientas externas (como LossLess Scaling), sólo con los ajustes oficiales, se pueden rondar los 70fps, pero con la generación de cuadros activada y con sus caídas.

Otras pruebas

Yo sí he podido probar Avatar: Frontiers of Pandora, y reconozco que en un primer contacto me impresionó. Lo cierto es que Pandora está muy bien, y los gráficos son brutales, pero en la Steam Machine inicia con calidad baja. Al mínimo de gráficos la Steam Machine se queda rondando los 50fps, pero si vas subiendo la calidad gráfica, bueno, irán bajando los fps hasta mermar la experiencia.

Lo cierto es que perdiendo algunos efectos gráficos se ve bastante bien, y si se activa la generación de frames podemos llegar, dependiendo de la zona, a 70-80, pero las caídas siempre son una posibilidad en un juego de mundo abierto. En algunas zonas, sin la generación de cuadros se superan los 60fps, y con ella los 90fps.

Los Horizon Zero Dawn Remastered y Forbidden West sí están a unos 60fps de media sin tocar nada. Pero también es cierto que tienen ajustes para mejorar la calidad gráfica que pueden ser demasiado para la Steam Machine.

Valve decía la verdad con la Steam Machine…

Así que Valve dijo la verdad con respecto a que la Steam Machine podría con todo lo que hay en Steam. Lo hace, y de manera decente, al menos a 1080p. Además, hablamos de juegos en PC, y bajar la calidad gráfica, la resolución e incluso usar herramientas extra siempre es una posibilidad.

… y los críticos también

Hubo críticas con lo que montaba la Steam Machine. Muchos comentaron que la VRAM (8GB) iba a ser insuficiente en ajustes altos, y así es. Si se buscan ajustes de 1440p o 4K en los títulos más nuevos y exigentes, sencillamente no podrá ser, a no ser que se soporte jugar a tirones.

Y yo me sumo tímidamente a estas críticas: lanzar un aparato de este tipo con el hardware medio del año no es una buena idea. No es una consola en la que hay que esperar varios años, toda una generación, para tener juegos con más calidad gráfica. Estamos ante un PC, y esas mejoras gráficas pueden tener lugar de un momento a otro. Por lo tanto y en mi opinión, Valve debería haber apostado un poquito más fuerte en el hardware.

El problema real: RAMpocalipsis

Hay al menos dos problemas, siendo el peor lo que se conoce como RAMpocalipsis. Como ahora se usa tanto la IA, las compañías de Inteligencia Artificial necesitan ampliar sus infraestructuras, y su acopio de memorias (SSD y RAM) han hecho que todos los dispositivos que las montan suban de precio. Y eso es más exagerado en los ordenadores.

Cuando Valve presentó la Steam Machine, su intención era venderla a un precio similar al de la Steam Deck. En ese momento, la OLED de 1TB estaba en 679€, por lo que es fácil pensar que la Steam Machine iba a tener un precio de 700-800€. En estos momentos, el RAMpocalipsis ha provocado que la Steam Deck OLED de 1TB pase a valer 919€, lo que es un aumento de 240€ en un producto que salió a la venta hace 4 años.

Valve no puede vender «un PC» a pérdidas, porque cualquiera se lo compraría y podría no jugar, y ha tenido que vender para no perder dinero. Al final, la Steam Machine básica vale 1039€ sin mando, y aplicando el mismo descuento de 240€, estaríamos hablando de que su precio podría haber estado en 799€. Un PC gamer medio, ya montado, pequeño y con todas las bondades que ya conocemos habría sido menos criticado, eso está claro.

El segundo problema al que me refería es menos importante, y es que la gente ha criticado a la máquina de Steam porque consideran o les habría gustado que fuera más potente. Crítica a la que ya he mencionado que he terminado sumándome.

Así que todos tenían razón. El villano de toda esta historia ha sido el momento en el que se ha producido.