Hace unas semanas, Valve lanzó la versión 3.7.8 de su sistema operativo con muchas novedades. Lo malo es que llegó con una regresión que hace que el WiFi no funcione como se espera. Hay soluciones, pero se esperaba el parche oficial. Pues bien, ese parche ha llegado en SteamOS 3.7.10, que actualmente está en el canal beta. O eso se supone si leemos el primer punto de la lista de novedades.

Entre los cambios, encontramos «Corregida una regresión WiFi con la Steam Deck OLED», y como yo no tengo la LCD no puedo asegurar si el fallo también perjudicaba a los dueños de la primera versión del handheld de Valve. Tampoco podré confirmar lo bien que va el parche cuando llegue a la versión estable, puesto que recientemente le he cambiado el firmware al router en el que me conecto y el problema desapareció.

Novedades de SteamOS 3.7.10 Beta

General Se corrigió una regresión de WiFi en Steam Deck OLED. Se desactivó el soporte experimental de activación por Bluetooth (Wake-on-Bluetooth) en Steam Deck LCD mientras se investigan problemas de encendidos espontáneos. Se corrigió un error que causaba distorsiones visuales al usar escalado Sharp con aplicaciones HDR/10-bit al interactuar con la superposición (overlay). Se corrigió un problema donde el cursor no era visible en el cuadrante inferior derecho de la pantalla al usar la lupa. Se corrigió una línea de corrupción visual en el cursor al usar el escalado Sharp en ciertos casos. Se corrigió un error donde combinaciones de teclas del overlay que usaban Shift, la tecla Super, Alt derecho o Enter no se activaban correctamente. Se corrigió que se pasara entrada a las aplicaciones al activar combinaciones de teclas del overlay. Se corrigió que OBS Studio no funcionara con la salida de streaming proporcionada por gamescope. Se corrigió un problema donde al hacer clic en enlaces mailto: a veces no se mostraba el error correcto.

Audio Se corrigió un problema donde las teclas de volumen a veces no ajustaban correctamente el volumen del conector de audio de 3,5 mm. Se corrigió una regresión de SteamOS 3.6 que causaba errores de audio en God of War: Ragnarok.

Accesibilidad Se añadió soporte para filtros de color opcionales. Se añadió el lector de pantalla Orca y herramientas de texto a voz espeak-ng . Se corrigió que la lupa aplicara correctamente el escalado y desplazamiento al usar escalado Sharp.

Otros dispositivos (no Steam Deck) Se corrigió un problema donde la Legion Go S con SteamOS perdía funcionalidad del trackpad tras salir del modo suspensión. Se añadió soporte para el botón de encendido en algunos dispositivos AYANEO, AYN, GPD, MSI, ONEXPLAYER y OrangePi.



Quien quiera probar SteamOS 3.7.10 ahora mismo, tiene que cambiar el canal de actualizaciones al beta. En las próximas semanas debería llegar al estable.