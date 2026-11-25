Valve ha publicado Proton 11.0-3 como nueva versión estable de su capa de compatibilidad para ejecutar juegos de Windows en Linux y SteamOS. La actualización, distribuida desde el 24 de noviembre, añade 15 títulos a la lista de jugables y llega con correcciones para equipos AMD, mandos y pantallas HDR.

El cambio no se limita al número de versión: incorpora DXVK, VKD3D-Proton, Wine Mono, Xalia y FEX 2610 actualizados y resuelve regresiones de Proton 11. En Steam Deck o un PC con Linux, se notará en juegos que antes fallaban al arrancar, al reconocer un mando o al activar HDR.

Qué juegos nuevos se vuelven jugables con Proton 11.0-3

La lista de novedades incluye 15 títulos de géneros muy distintos. Hay simuladores como City Car Driving y Korea. IL-2 Series, aventuras narrativas como The Eden of Grisaia y propuestas de realidad virtual como Blair Witch VR. Que un juego figure como jugable significa que arranca y se ejecuta correctamente en Linux según las pruebas de Valve.

Hero Plus

City Car Driving

Soul Land: Awakening World

Bloody Zombies

Welcome to Elderfield Demo

The Heroic Legend of America: Second Revolutionary War

Blair Witch VR

Cool People Club

The Eden of Grisaia

The Rabbit’s Scroll

Elisa: The Innkeeper – Prequel

Korea. IL-2 Series

One Shot: Fading Memory

Impulse Response

8Bit Fiesta – The Drinking Game

Valve precisa que jugable no equivale a verificado para Steam Deck. El rendimiento final depende de los controladores, la tarjeta gráfica, la configuración del equipo y los recursos del sistema, por lo que la experiencia puede variar aunque el juego aparezca en la lista.

Correcciones para Crysis, Far Cry 5 y Deus Ex en equipos AMD

Entre los arreglos más visibles está la recuperación de Crysis y Crysis Wars en procesadores AMD modernos con CPUID faulting. También se corrige el HDR de Far Cry 5 en Steam Deck OLED y desaparecen los avisos engañosos sobre controladores antiguos en Far Cry 5 y Far Cry New Dawn con GPU AMD.

La actualización vuelve a hacer jugable Deus Ex: Mankind Divided con GPU AMD y resuelve una fuga de memoria de Forza Horizon 4 en la primera ejecución bajo KDE Wayland. Además, Command & Conquer: Generals deja atrás los fallos gráficos del menú y Guild Wars 2 evita que la barra de tareas de KDE se muestre en pantalla completa.

¿Qué cambia para los mandos y los juegos en Steam Deck?

Los mandos reciben atención especial porque en Steam Deck son la forma principal de jugar. Mejora el soporte para Far Cry New Dawn, The Binding of Isaac: Rebirth y Split/Second cuando se usa Steam Input, y se corrigen problemas de detección en Avatar: Frontiers of Pandora, Star Wars Outlaws y Dragon Age: Inquisition.

También se arregla el hotplug de mando en Chrono Trigger y el tartamudeo de control en Lara Croft and the Temple of Osiris. Xalia sube a la versión 0.5.0.1 para facilitar el uso de lanzadores con mando, con ajustes para Deus Ex: Mankind Divided y Final Fantasy XI.

OpenXR de 32 bits y FEX 2610: las novedades técnicas

Proton 11.0-3 introduce soporte experimental para aplicaciones OpenXR de 32 bits. En sistemas x86 requiere activar el modo WoW64 con la opción de lanzamiento PROTON_USE_WOW64=1 %command%. La función está pensada para realidad virtual y no garantiza que todas las aplicaciones o cascos funcionen.

La integración de FEX 2610 es relevante para equipos ARM64, ya que traduce instrucciones x86 para ejecutar juegos diseñados para esos procesadores en chips ARM. Valve no detalla qué dispositivos concretos notarán antes el cambio, aunque la medida amplía el camino para jugar en hardware distinto del x86 tradicional.

Cómo comprobar si Proton 11.0-3 está activo en Steam

La actualización se distribuye mediante el sistema habitual de herramientas de compatibilidad de Steam. Para comprobar la versión de un juego concreto, sigue estos pasos:

Abre Steam y entra en la biblioteca.

Haz clic derecho sobre el juego y selecciona Propiedades.

Entra en Compatibilidad y activa la opción para forzar una herramienta de Steam Play.

Elige Proton 11.0; el menú puede mostrar ese nombre sin el número completo de mantenimiento.

El registro completo de cambios, parche a parche, está disponible en el repositorio oficial de Proton en GitHub. Allí se pueden revisar las correcciones y las nuevas compatibilidades añadidas en esta versión estable.

Para los usuarios de Steam Deck OLED, el arreglo del HDR en Far Cry 5 y las mejoras de mandos son los puntos más visibles. En PC con Linux y GPU AMD, las correcciones de Crysis, Deus Ex y los avisos de controladores reducen fallos que venían de la rama Proton 11. La lista completa sigue disponible en GitHub.