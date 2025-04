Ayer 1 de abril, Valve lanzó una nueva actualización del sistema operativo de la Steam Deck. No era muy grande, pero se habían reportado algunas mejoras de rendimiento, entre otras cosas. Lo que pasa es que no siempre salen las cosas tan perfectas como se esperaban. SteamOS 3.6.24 llegó junto a un cliente de Steam que contenía un par de fallos groseros, y al menos uno de ellos le afectó al autor de este artículo, es decir, a mí.

Cuando tuve un momento en el que pude desconectar y entretenerme, me dio por volver a empezar la trilogía de Mass Effect, esta vez la edición legendaria. La trilogía original funciona en la PS3, una consola que se puso a la venta hace ya mas de 18 años, por lo que tuve dudas de hasta qué punto podía limitar el TDP y así alargar la autonomía de la batería. Cuando empezó el juego tenía el valor de TDP a 6, lo intenté mover y desapareció el deslizador, a cada lado había un 0 y no se podía mover, sí desactivar.

La Steam Deck recupera la posibilidad de limitar el TDP

TDP son las siglas de «Thermal Design Power» (Potencia de Diseño Térmico). En juegos que no requieren potencia, se puede bajar el valor y la batería aguanta más. Es uno de los retoques que permite hacer SteamOS. Si ese límite, los juegos pedirán lo que necesiten, y no siempre queremos que sea así. Algunos se echarán las manos a la cabeza, pero yo jugué un tiempo a SOMA al mínimo, a 3 TDP, y funcionaba. No muy bien, pero funcionaba. Y la autonomía superaba con las 7 horas (creo que llegaba a 8). Es una de las funciones estrella y no es una opción que no funcione.

Por eso Valve se ha dado prisa en lanzar un parche para atajar el problema.

Otro fallo importante era un bucle de bloqueo al inicio cuando está activado el modo de depuración WiFi. Ambos están corregidos ya con la actualización del 2 de abril.

Yo, por mi parte, tras esta corta nota voy a ver si me libero al espacio conocido de los segadores.