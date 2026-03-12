Nos acercamos al lanzamiento de las Steam Machine y Frame… por empezar este artículo diciendo algo. Lo cierto es que Valve ha confirmado que llegará en 2026, pero aún no está claro si en la primera o la segunda mitad. Lo que sí os traemos hoy es información sobre cómo verificarán los juegos para las Machine y Frame, y adelanto que atajarán un poco y parte de la valoración la recogerán directamente de la Steam Deck.

Es más sencillo explicar como se verificarán los juegos en la Steam Machine. Los problemas que nos encontramos en la Deck son varios, como el rendimiento o textos demasiado pequeños. Estos problemas no estarán presentes en la Machine, ya que es hasta 6 veces más potente y además está diseñada para usarse en televisores, no en pantallas de poco más de 7 pulgadas.

Sistema de verificados para la Steam Machine

Como explicábamos, para ahorrar algo de tiempo, el sistema de verificados para la Steam Machine será así:

Si está verificado para la Steam Deck o el único problema que nos encontramos en al Deck es el tamaño del texto, que es demasiado pequeño, pasará a estar verificado para la Steam Machine.

Si es jugable en la Deck, es decir, si hay algún problema como puede ser de entradas, también será jugable en la Machine.

Los juegos no soportados por el uso de SteamOS, como por ejemplo aquellos que requieran software anti-trampas no soportados en Linux, tampoco estarán soportados en la Machine.

Sólo se realizarán pruebas para la Machine en el último punto, cuando no esté soportado en la Steam Deck por falta de rendimiento. En este caso, habrá que comprobar si la Machine lo puede ejecutar o no. Básicamente deberá poderse jugar de principio a fin a una media de unos 30fps como mínimo.

Sistema de verificados en la Steam Frame

Con las Steam Frame, el trabajo se complica bastante, porque no son tan potentes como aparato independiente:

Si están verificados, son jugables en la Deck o no soportados por tener que ver con la Realidad Virtual, habrá que hacer una prueba en las Frame, que sí soportan VR.

Si no están soportados por SteamOS o por el rendimiento de la Deck, directamente estarán no soportados por las Frame.

Hay que tener en cuenta que las Steam Frame serán unas gafas que podrán funcionar por su cuenta, pero también se pueden usar con la Steam Machine. Si se usa para esto, las Steam Frame podrán con lo que pueda el aparato al que se conectan.

Habrá otro punto de verificación, u otra marca, que será «Compatible con SteamOS». Esto se usará como sistema de verificado para aparatos de terceros, como la Legion Go S.