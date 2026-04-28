Ya lo avisábamos durante el fin de semana. Todo indicaba que Valve estaba cerca de anunciar el lanzamiento del Steam Controller, e incluso se había hablado de su precio. Comentarios, filtraciones, rumores… y ya es oficial. El mando de Steam ya aparece con precio y fecha de lanzamiento, para lo que han tenido que actualizar su página en la tienda de videojuegos y añadir la nueva información.

Lo que más nos interesa es su precio y disponibilidad. Se comentó que iba a valer 99$, y algún ingenuo, como un servidor, había fantaseado con la conversión real, lo que dejaría el mando en 85€. Al final han hecho la conversión dólar-euro y su precio terminará siendo de 99€. Y para comprarlo sólo falta una semana.

Steam Controller disponible el 4 de mayo

El Steam Controller estará disponible el 4 de mayo en el mismo momento en todo el mundo. En EEUU será a las 10:00 AM PST, lo que coincide con las 19:00 en España península.

¿Y por qué es tan «caro»? En realidad es caro sólo si lo comparamos con un 8BitDo o controladores de consolas de generaciones pasadas como un DualShock 3 o 4. También es más caro que el DualSense, pero es que el Steam Controller juega en otra liga.

Para empezar, la tecnología de los botones, sticks, gatillos y demás es más moderna, pero eso por sí solo no debería aumentar el precio. Lo que sí hace que suba algo más es que tiene más botones y entradas, lo que le hacen ser algo Premium o Pro. Tiene dos paneles táctiles, que sirven para el modo escritorio o para usarlos en juegos que los puedan necesitar, y también 4 botones extra en la parte trasera que pueden venir bien para macros y otras acciones. No os miento cuando os digo que en estos días he echado de menos más botones en mi 8BitDo para jugar con mando al XCOM.

Otro punto a destacar es Puck, que es un conector magnético que sirve para cargar el mando y también como emisor inalámbrico. Y es que los mandos Bluetooth están muy bien, pero los que se conectan por radio ofrecen menor latencia. Por supuesto, si alguien prefiere o necesita Bluetooth, el Steam Controller es compatible.

Mando Premium o Pro

Por último y no por ello menos importante, tiene giroscpio, con lo que se podrán controlar los juegos compatibles girando el mando. No sé si el DiRT Rally es compatible, pero es lo primero que me ha venido a la cabeza, que no soy capaz de conducir en condiciones con los sticks.

Todo esto y más que vemos en su página oficial explican su precio. No es barato y diría que no merece la pena para el usuario medio (mi 8BitDo Ultimate 2C Wireless vale alrededor de 30€ y funciona perfecto), pero sí lo merece para los que busquen una experiencia Pro o sencillamente tener un mando que valga para todos los juegos del mercado. Y si os parece caro, mirad lo que vale este de Xbox.

En cualquier caso, se ha confirmado el precio del Steam Controller y cuándo saldrá: el 4 de mayo y por 99€.