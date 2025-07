Durante los últimos años, el universo de los videojuegos en Linux ha experimentado una auténtica revolución, en gran parte gracias a las constantes mejoras que Valve ha implementado en Steam y, especialmente, en su famosa herramienta de compatibilidad: Proton. Si eres usuario de Linux o tienes un Steam Deck y alguna vez te has preguntado cómo ejecutar juegos diseñados solo para Windows, es probable que Proton te suene… y si no, vas a descubrir por qué ahora es cada vez más fácil jugar sin preocuparte por configuraciones complicadas.

Hasta hace poco, activar Proton en Steam requería un par de pasos y algo de atención en los ajustes para poder ejecutar esos títulos solo disponibles para Windows. Sin embargo, con la última serie de actualizaciones lanzadas por Valve tanto para Steam Desktop (cliente en PC) como para SteamOS y Steam Deck, las cosas han cambiado drásticamente. Ahora, por defecto, Proton se encuentra habilitado para todos los juegos que no tienen versión nativa para Linux, eliminando barreras y facilitando la experiencia de quienes quieren ampliar su biblioteca sin límites.

¿Qué es Proton y por qué es tan importante en Steam para Linux?

Proton es una capa de compatibilidad desarrollada por Valve que permite ejecutar juegos de Windows en sistemas Linux. Funciona integrando tecnologías como WINE y DXVK para que los juegos funcionen de manera casi nativa en tu distribución preferida de Linux o en dispositivos como Steam Deck. Esta herramienta se ha convertido en la piedra angular para quienes buscan disfrutar de la enorme biblioteca de Steam sin estar atados a Windows.

El cambio fundamental: Proton activado por defecto

Hasta la actualización lanzada a finales de junio de 2025, los usuarios de Steam en Linux tenían que activar manualmente la opción ‘Habilitar Steam Play para otros títulos’ para que Proton funcionara con todos los juegos que no disponían de versión nativa para Linux. Esta opción estaba algo escondida en los ajustes y generaba muchas dudas entre usuarios novatos y experimentados, ya que era común no encontrar el botón para instalar un juego de Windows si no la activabas.

Con la nueva versión estable del cliente de Steam, Proton está habilitado automáticamente para todos aquellos títulos que no cuenten con versión nativa, eliminando el famoso tick box y haciendo la experiencia mucho más transparente. Así, cualquier usuario podrá instalar la mayoría de los juegos de Steam de forma directa, sin necesidad de buscar opciones perdidas en el menú de configuración.

Ventajas inmediatas de esta integración

Facilidad de uso : No más búsquedas en la configuración. Simplemente instala tu juego y listo.

: No más búsquedas en la configuración. Simplemente instala tu juego y listo. Menos confusiones : Los nuevos usuarios no se toparán con el problema de no poder instalar títulos de Windows.

: Los nuevos usuarios no se toparán con el problema de no poder instalar títulos de Windows. Mejora continua: Al estar integrado de base, Valve podrá afinar y mejorar la experiencia de compatibilidad de forma más rápida y centralizada.

Ahora, la página de compatibilidad de Steam en Linux se ha simplificado al máximo: solo verás una opción para elegir la herramienta Steam Play por defecto, facilitando todavía más la gestión por parte de los usuarios avanzados que quieran experimentar con otras versiones de Proton o herramientas alternativas.

Mejoras adicionales en la última actualización de Steam

Valve no se ha conformado únicamente con mejorar la integración de Proton. La actualización estable lanzada el 30 de junio de 2025 ha incluido una serie de cambios que afectan a usuarios de todas las plataformas:

Incremento en la velocidad de actualización del cliente de Steam . Antes, en casos extremos, el proceso podía tardar minutos; ahora, la instalación es mucho más ágil, ajustándose a las expectativas modernas.

. Antes, en casos extremos, el proceso podía tardar minutos; ahora, la instalación es mucho más ágil, ajustándose a las expectativas modernas. Monitor de rendimiento en la superposición del juego : Se ha añadido un monitor detallado, visible dentro de los juegos, que informa sobre FPS, rendimiento de CPU, GPU y otros datos técnicos. Aunque en Linux las funciones iniciales son más limitadas, Valve ha anunciado que irá ampliando sus capacidades con el tiempo.

: Se ha añadido un monitor detallado, visible dentro de los juegos, que informa sobre FPS, rendimiento de CPU, GPU y otros datos técnicos. Aunque en Linux las funciones iniciales son más limitadas, Valve ha anunciado que irá ampliando sus capacidades con el tiempo. Mejoras en la accesibilidad : La introducción de una nueva página de ajustes de accesibilidad en el modo Big Picture añade opciones de escalado de la interfaz, modo de alto contraste y reducción de movimiento, entre otras.

: La introducción de una nueva página de ajustes de accesibilidad en el modo Big Picture añade opciones de escalado de la interfaz, modo de alto contraste y reducción de movimiento, entre otras. Correcciones de errores y mejoras generales: Desde la reducción del tiempo de inicio cuando tienes muchos juegos no-Steam, hasta arreglos en Steam Chat, SteamVR y la propia biblioteca de juegos.

Compatibilidad ampliada y soporte para nuevos controles

En el apartado de controles, se ha ampliado la compatibilidad con nuevos mandos y funcionalidades, incluyendo:

Soporte para botones adicionales en los mandos FlyDigi y 8BitDo, permitiendo una personalización mucho mayor de la experiencia de juego.

en los mandos FlyDigi y 8BitDo, permitiendo una personalización mucho mayor de la experiencia de juego. Mejoras en la calibración del giroscopio y reconocimiento de botones en mandos como el Nintendo Switch Pro.

y reconocimiento de botones en mandos como el Nintendo Switch Pro. Solución de problemas específicos encontrados en adaptadores como el Mayflash GameCube.

Todo ello demuestra un interés creciente de Valve por mejorar la experiencia no solo en dispositivos propios como Steam Deck, sino también en equipos con periféricos variados conectados.

Avances en SteamOS y Steam Deck

Las actualizaciones para SteamOS y Steam Deck no se quedan atrás. Para estos dispositivos, la compatibilidad y facilidad de uso son prioridades. Las principales novedades específicas para Steam Deck incluyen:

Mayor accesibilidad con lector de pantalla y filtros de color exclusivos para la portátil.

con lector de pantalla y filtros de color exclusivos para la portátil. Solución de problemas en la instalación de apps en dispositivos como Legion Go S.

en dispositivos como Legion Go S. Mejoras en la funcionalidad Factory Reset y guía para el control parental en la ‘Visita guiada’.

y guía para el control parental en la ‘Visita guiada’. Corrección del problema con el zoom por combinación de botones en la interfaz propia del Steam Deck.

Otros cambios generales y mejoras técnicas

Inicio más rápido de Steam cuando tienes una colección amplia de juegos no-Steam añadidos.

cuando tienes una colección amplia de juegos no-Steam añadidos. Solución de problemas visuales y de contenido en la biblioteca, como capturas de pantalla, miniaturas y eventos con imágenes difuminadas para contenido adulto.

en la biblioteca, como capturas de pantalla, miniaturas y eventos con imágenes difuminadas para contenido adulto. Mejor gestión de enlaces abiertos desde el chat de Steam y del navegador interno.

y del navegador interno. Soporte nativo para Apple Silicon en macOS a través de la app Steam Helper.

en macOS a través de la app Steam Helper. Mejoras en el audio para condiciones de red variables, aumentando la resiliencia de Remote Play.

Preguntas frecuentes sobre el cambio de Proton en Steam

¿Significa esto que todos los juegos ahora usan Proton automáticamente? No, si un juego tiene una versión nativa para Linux, se prioriza esta frente a Proton. Solo en caso de no haberle, Steam empleará Proton para hacer la instalación y ejecución lo más transparente posible.

No, si un juego tiene una versión nativa para Linux, se prioriza esta frente a Proton. Solo en caso de no haberle, Steam empleará Proton para hacer la instalación y ejecución lo más transparente posible. ¿Puedo elegir otra versión de Proton? Sí, se puede seleccionar una versión distinta de Proton desde las propiedades del juego, ideal para probar compatibilidad o solucionar algún bug puntual.

Sí, se puede seleccionar una versión distinta de Proton desde las propiedades del juego, ideal para probar compatibilidad o solucionar algún bug puntual. ¿Afecta esto al rendimiento o a la estabilidad? El hecho de que Proton esté habilitado por defecto simplemente facilita su uso, pero el rendimiento y la estabilidad dependerá de cada título y su nivel de soporte en la capa de compatibilidad. Valve y la comunidad siguen trabajando activamente para pulir los fallos conforme se detectan.

El hecho de que Proton esté habilitado por defecto simplemente facilita su uso, pero el rendimiento y la estabilidad dependerá de cada título y su nivel de soporte en la capa de compatibilidad. Valve y la comunidad siguen trabajando activamente para pulir los fallos conforme se detectan. ¿Y si quiero jugar a un título que no funciona bien con Proton? Tienes la opción de cambiar la herramienta Steam Play empleada desde los ajustes del juego, o consultar la base de datos de compatibilidad en la comunidad de Steam y ProtonDB.

Cómo actualizar tu cliente de Steam

Si aún no has recibido estas mejoras, solo tienes que ir al menú de Steam y buscar la opción ‘Comprobar actualizaciones del cliente’. Aparecerá una notificación azul en la parte inferior de la ventana; haz clic en ‘Descargar’ y, una vez finalizada la descarga, pulsa ‘Aplicar y reiniciar’ para instalar la actualización. Tu cliente se reiniciará automáticamente y disfrutarás de todos los cambios descritos.

¿Qué aportan estos cambios a los usuarios de Linux?

La integración por defecto de Proton elimina una de las barreras históricas para los jugadores en Linux. Ahora, la experiencia es mucho más homogénea respecto a la de Windows, y la comunidad puede centrarse en disfrutar del catálogo sin preocuparse tanto de la configuración inicial.

Además, la consistencia en el comportamiento entre el cliente de escritorio y Steam Deck garantiza un acceso sencillo y universal, independientemente del dispositivo o el sistema operativo. Valve continúa invirtiendo en mejorar la compatibilidad, el rendimiento y la experiencia global de juego.

Este cambio en la integración de Proton facilita acceder a una amplia biblioteca de juegos y simplifica la experiencia del usuario, promoviendo una comunidad más activa y diversa en Linux y Steam Deck. La compatibilidad y el rendimiento seguirán mejorando, consolidando a Steam como una plataforma líder sin importar el sistema operativo que prefieras.