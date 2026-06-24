Para nadie es un secreto que Valve tiene entre ceja y ceja arrebatarle un trozo del pastel a Microsoft en el mundo del gaming. Con el reciente lanzamiento de la versión estable de SteamOS 3.8, la empresa de Gabe Newell ha dado un paso de gigante al permitir que su sistema operativo deje de ser un software exclusivo de la Steam Deck para saltar directamente a los ordenadores de sobremesa de los usuarios.

Esta actualización no es un parche cualquiera, ya que viene con la firme intención de que los jugadores puedan montarse su propia Steam Machine casera sin tener que pasar por el aro de los precios que suelen acompañar al hardware oficial de alta gama. Aunque todavía queda mucha tela que cortar, especialmente para aquellos que utilizan tarjetas gráficas del equipo verde, el camino hacia un ecosistema abierto y alejado de las ataduras de Windows 11 parece estar más despejado que nunca.

La conquista del salón y el hardware de sobremesa

El movimiento de Valve no es solo técnico, sino también estratégico, buscando simplificar al máximo la experiencia de jugar en la televisión. Con la llegada de la rama 3.8 al canal estable, el sistema operativo ahora incluye controladores optimizados para plataformas modernas de Intel y AMD, lo que garantiza que el rendimiento sea casi idéntico al de una consola dedicada. Esto resulta especialmente atractivo en España, donde el coste de la nueva Steam Machine oficial ronda los 1.039 euros, empujando a muchos a preferir el reciclaje de componentes antiguos para crear su propio centro de entretenimiento.

Uno de los puntos fuertes de esta versión es la actualización del modo escritorio, que ahora utiliza KDE Plasma 6.4.3 basado en Wayland de forma predeterminada. Este cambio no es moco de pavo, ya que permite que los monitores externos gestionen mejor el HDR y el escalado de imagen de forma independiente. Además, se ha integrado la compatibilidad preliminar con VRR mediante HDMI nativo, lo que se traduce en una fluidez de imagen muy superior cuando conectamos el equipo a televisores compatibles de última generación.

A pesar de estas ventajas, los ingenieros de la compañía han advertido que el instalador actual todavía es un poco delicado. Al no estar diseñado para convivir de forma amigable con otros sistemas operativos, existe el riesgo de que borre la unidad de almacenamiento completa durante el proceso. Por ello, se recomienda encarecidamente realizar copias de seguridad o utilizar un disco dedicado exclusivamente para este sistema, evitando así disgustos innecesarios con el arranque dual de Windows.

Adiós a las exclusividades de SteamOS: compatibilidad extendida

La versatilidad es el nuevo estandarte de Valve, y eso se nota en el soporte para dispositivos de terceros que antes daban bastantes quebraderos de cabeza. SteamOS 3.8 ha mejorado drásticamente la integración con consolas portátiles como la Lenovo Legion Go y la ASUS ROG Ally, optimizando desde el control de los altavoces hasta la gestión de la batería. Incluso la latencia de los mandos se ha reducido a niveles mínimos, pasando de varios milisegundos a una respuesta casi instantánea de apenas 0,5 ms, algo que los jugadores más competitivos agradecerán enormemente.

Para los que prefieren el formato de torre tradicional, la nueva base de Arch Linux y el kernel 6.16 proporcionan una gestión de memoria de vídeo optimizada para gráficas dedicadas. Esto permite que juegos exigentes funcionen con mayor soltura incluso cuando los recursos son algo justos. Además, se han pulido errores antiguos, como esos cortes de audio molestos al despertar el equipo del modo suspensión o los fallos que impedían aplicar correctamente los perfiles de rendimiento personalizados para cada título de la biblioteca.

El gran muro de NVIDIA y el horizonte de 2027

Sin duda, el elefante en la habitación sigue siendo el soporte para las tarjetas gráficas de NVIDIA. Aunque Pierre-Loup Griffais ha confirmado que existe un equipo de ingenieros trabajando codo con codo con la marca de Santa Clara, la realidad es que sus controladores propietarios son más difíciles de integrar que los de código abierto de AMD. Esta colaboración es vital para el éxito del sistema, teniendo en cuenta que una gran mayoría de los usuarios de PC gaming en todo el mundo utilizan hardware de esta compañía.

Las previsiones más realistas apuntan a que no veremos una compatibilidad total y pulida para estas GPUs hasta bien entrado el año 2027. Hasta entonces, los usuarios de NVIDIA podrían experimentar un rendimiento algo inferior o falta de estabilidad en ciertas funciones avanzadas. No obstante, Valve está poniendo toda la carne en el asador para que SteamOS sea capaz de mover cualquier configuración, incluyendo futuros proyectos como los chips híbridos Panther Lake de Intel, que prometen revolucionar el mercado de los mini PCs.

El despliegue de esta actualización marca el inicio de una nueva etapa donde el usuario tiene el control total sobre dónde y cómo jugar, independientemente de si prefiere un hardware oficial o uno montado por piezas. Gracias a la inclusión de nuevas BIOS y mejoras en la seguridad y la hibernación, el sistema operativo se siente más maduro y listo para el mercado masivo. La meta final es clara: conseguir que la dependencia de Windows sea cosa del pasado y que cualquier ordenador, con el tiempo y los drivers adecuados, pueda lucir con orgullo el sello de una plataforma de juegos abierta y eficiente.