Valheim: un interesante videojuego desarrollado desde Linux

Valheim es un interesante videojuego con soporte para Linux y que se basa en la temática de supervivencia y exploración en un mundo abierto, con posibilidad de juego multijugador. Todo ambientado en una cultura vikinga en la que sumergirte para luchar, conquistar y explorar.

Pero, además de eso, este desarrollo de Iron Gate AB también es muy importante por otro motivo. Y es que está desarrollado empleando Linux. Eso demuestra que no solo macOS y Windows pueden ser plataformas de desarrollo para videojuegos. Todos los que quieran crear desde GNU/Linux pueden hacerlo con todos los motores gráficos y herramientas que ya existen.

Como ves, el título es bastante prometedor, por lo que los que opinan que Linux no es una buena plataforma para desarrollo de videojuegos se equivocan como ha demostrado este estudio de desarrollo sueco. En este caso, se ha empleado el motor gráfico Unity, que como sabes está disponible para que los desarrolladores puedan usarlo desde Linux.

En otras ocasiones también he comentado sobre motores gráficos de código abierto, como es el proyecto Godot ., y otros como Cocos2d-x, Armony, y Openage. También encontrarás otras herramientas de desarrollo de videojuegos sobre Linux muy interesantes como RPG Maker, Ren’Py, Twine, Blender, así como multitud de IDEs de diferentes lenguajes muy empleados en videojuegos, como Java, C++, C#, Python, Rust, JavaScript, HTML5, y un largo etc.