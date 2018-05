Valentina y Seamly2D: dos programas que debes conocer si te gusta la moda

Valentina es un programa del que quizás no has escuchado demasiado, o tal vez sí. Se trata de un software libre para los modistos que quieran dibujar sus patrones de vestidos de moda. Quizás su utilidad sea por lo que no lo has escuchado tanto, ya que no es tan frecuente este uso para disñear productos de moda y vestimenta como otros programas más cotidianos. No obstante, para todos aquellos que se dediquen a esto de forma profesional o simplemente por placer.

Con Valentina tendrás un sencillo programa con una GUI que te permitirá crear tus diseños y realizar multitud de medidas y patrones, cambiando incluso para según qué persona, talla, etc. Entre las herramientas, podrás tener las de dibujo que te permiten crear el boceto de la ropa, además de otras para realizar otro tipo de medidas, con posibilidades de modelos tanto contemporáneos, como otros de sastrería victoriana, y de otros siglos. Por tanto, no solo es algo para las vestimentas actuales, sino también para darles toques vintage o de otra época.

El proyecto Valentina, con este sugerente nombre que seguro que despierta mil sensaciones entre los modistos, se dividió en la segunda mitad de 2017 y se crearon dos proyectos paralelos, es decir, otro fork. El otro desarrollo se llama Seamly2D. La separación viene como suele ser habitual por diferencias entre los desarrolladores o simplemente por buscar alternativas que no podrías implementar en la rama actual. No obstante, podrás descargar Seamly2D desde la web oficial del proyecto sin mayores problemas, teniendo allí documentación adicional por si la necesitas y otro tipo de información del proyecto.

Sé que tal vez este tipo de software no sea tan popular o apreciado como otros tipos, pero me ha parecido curioso y es mi deber informar para aquellos lectores que se dediquen a este nicho de la moda, teniendo un sistema inteligente de diseño y corte de patrones. Existen otras alternativas, pero muchos quizás no sabían que existía esta alternativa dentro del repertorio de software para el mundo GNU/Linux…