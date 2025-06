Viendo la cantidad de publicaciones sobre YouTube que estoy compartiendo estos días (y las que quedan), no es ningún secreto que ahora mismo estoy jugando mucho con el servicio de vídeos de Google. Nos puede gustar más o menos, pero allí encontramos de todo. Recientemente incluso me he creado una app con Vibe Coding que me está gustando bastante, pero para la Steam Deck hay algo mejor, y su nombre es VacuumTube.

Por curiosidad, esta semana he mirado en Flathub algunos clientes de YouTube, ya sean para ver vídeos directamente o relacionado a la plataforma u otros que confían en Invidious. Uno de los programas que miré fue VacuumTube, y no le encontré mucho sentido en parte porque la calidad del vídeo se quedaba en 360p o por ahí. No sé si me confundí o qué pasó, porque hoy he visto un artículo en GamingOnLinux, he vuelto a probar y la experiencia ha sido totalmente diferente.

VacuumTube ofrece la interfaz de YouTube TV

¿Qué hace de VacuumTube la mejor opción para ver YouTube en la Steam Deck? Lo mismo que le hace ser buena opción en una pantalla grande: es fácil de controlar con los botones de un mando. La interfaz está diseñada para que se pueda usar con teclas de navegación/rueda de un mando/cruceta, además del botón de acción y atrás. En la Steam Deck se puede navegar con:

Cruceta: arriba, abajo, izquierda y derecha. El stick analógico izquierdo hace lo mismo.

A: acción, como seleccionar o darle a reproducir. Los botones de opciones, que están arriba de los sticks actuarían de la misma manera.

B: atrás.

Y: sacará el menú, también conocido como OSD.

X: saca la búsqueda y el teclado.

Gatillos derecho e izquierdo: atrás y adelante; mueve el deslizador.

R1 y R2: pasa al siguiente vídeo, si lo hay.

La interfaz de YouTube TV es la misma que nos encontramos en aplicaciones para televisiones, pero con una sorpersita.

Bloqueador de anuncios integrado

VacuumTube no muestra ningún tipo de publicidad, ni antes ni durante la reproducción. Es como usar la mejor aplicación creada por Google con todos los beneficios de YouTube Premium.

Hay que aclarar que es una aplicación no oficial, y también tratar el tema de la privacidad. Aunque use bloqueadores, usar un servicio de Google no es lo más privado del mundo, y aún menos si nos identificamos con una cuenta. Si la privacidad es una prioridad, VacuumTube no es la mejor opción, pero tampoco lo es el complemento de Kodi que tanto me gusta.

Cómo se comporta con respecto a otras opciones

Para mí, las mejores opciones para ver YouTube en Linux hasta ahora han sido youtube.com, FreeTube y Kodi con el complemento oficial. Comparados con VacuumTube:

youtube.com: va a depender un poco de si se usa con o sin bloqueador. Usarlo tal cual es una experiencia malísima. Cada vez que se cambia de vídeo ponen uno o dos anuncios y así no se puede disfrutar de nada. Si se usa un bloqueador y no se toman más medidas, le damos a Google toda la información de lo que vemos y de otras cookies que puedan interactuar con YouTube. Se puede ver todo sin cortes ni restricciones impuestas a servicios de terceros, claro.

FreeTube: tira de Invidious, y eso es bueno para la privacidad, pero no tanto para otras cosas. Por ejemplo, no se pueden ver vídeos no recomendados para menores, y cada cierto tiempo deja de funcionar por algún cambio que Google introduce. Por otra parte, la interfaz no es la más bonita del mundo. En la Steam Deck, hay que configurarle que funcionen los paneles táctiles y los gatillos para hacer un uso medio decente.

Kodi con el complemento oficial: la privacidad es mejor que la de youtube.com porque no se comparten cookies del navegador, pero Google sabe todo lo que vemos si nos identificamos. No muestra publicidad y por eso me gusta tanto. Pero en la Steam Deck, a veces paras un vídeo y lo dejas en segundo plano, juegas a algo y se pone en marcha, lo que no es lo mejor si lo que estábamos viendo era una guía o un truco.

VacuumTube es (casi) perfecto para Steam Deck

Lo único malo de VacuumTube es el tema de la privacidad, siempre y cuando nos identifiquemos. Por todo lo demás, y sin lugar a dudas tras probarla en profundidad, es la mejor opción que podemos usar en la Steam Deck en Modo Juego: interfaz cuidada que llega de la mano de Google, sin publicidad y con controles perfectos para un mando. Por si todo eso fuera poco, y al contrario que Kodi, no se pone en marcha cuando está en segundo plano. Su buscabas la mejor aplicación de YouTube para tu Deck, esa es VacuumTube.