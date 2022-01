UWP: cómo ejecutar este tipo de aplicaciones de Windows en Linux

Aunque en Linux tenemos aplicaciones para hacer de todo, no todas están disponibles para nuestro sistema operativo. Y pueden llegar a hacer falta, o de lo contrario no existiría WINE. El software de WineHQ nos permite ejecutar apps de Windows en otros sistemas operativos, pero ¿cómo vamos a ejecutar aquellas que sólo están en la Microsoft Store? De hecho, ¿son compatibles las apps UWP con Linux? Bueno, vamos a decir que un poco como las otras más habituales.

Y es que las aplicaciones UWP (Plataforma universal de Microsoft) sólo se pueden descargar desde la tienda oficial de Microsoft. Además, su extensión es .appx, por lo que todo apunta a que es todo más complicado… pero no. Lo más complicado es saber que se puede y cómo. Y eso es justamente lo que vamos a hacer aquí: explicar cómo ejecutar aplicaciones de la plataforma universal de Microsoft en Linux, o mejor dicho en WINE, ya que esto debería funcionar también en otros sistemas operativos.

Descargar y usar apps UWP en Linux

El proceso es muy sencillo:

Lo primero que necesitamos es el archivo o el paquete de la app. Para ello, lo que tenemos que hacer es ir a la tienda de Microsoft desde un navegador web y buscar la app a instalar. En este ejemplo usaremos WhatsApp, cuyo enlace tenéis aquí. Ese enlace lo tenemos que pegar en una página como store.rg-adguard.net, Lo que hace esa página es facilitarnos los enlaces de descarga de los paquetes. De los enlaces que nos ofrece tenemos que elegir el de nuestra arquitectura, en mi caso el x64. Dependiendo del navegador que usemos, puede que tengamos que hacer clic derecho en el enlace, «guardar enlace como» y decirle dónde descargar. Esto es así porque Chrome detecta que hay problemas de seguridad, por lo que también hay que ir al apartado de descargas y decir que queremos mantener el archivo. Con el paquete ya descargado, el siguiente paso es descomprimirlo. Los archivos .appx son en realidad un .zip, por lo que podemos abrirlo con el terminal (unzip -d carpeta_de_salida) o con aplicaciones como el Ark de KDE. Ahora que ya lo tenemos descomprimido tenemos que buscar su .exe. En el caso de WhatsApp está dentro de la carpeta «app», pero hay otros casos en los que está en otra ruta. Hay que buscar ese .exe. Por último, vamos al terminal y escribimos «wine /ruta/al/exe», sin las comillas y en donde tendremos que poner la ruta a nuestro archivo .exe. Como paso opcional, podemos crear un archivo .desktop (más o menos así) para que aparezca la app en nuestro menú de inicio.

Y eso sería todo. Si es compatible, como WhatsApp, la app se abrirá sin más. Si necesita algo extra, puede que WINE instale algún complemento, como Mono.

No nos entusiasmemos demasiado

Porque sí, puede funcionar, pero WhatsApp ha sido la tercera aplicación que he probado porque las otras dos me han fallado. También es comprensible, porque una era iTunes, que tiene mucha tela que cortar, y la otra era Amazon Prime, y el terminal dice que tiene problemas con la aceleración por hardware y ni siquiera se abre. Así que podríamos decir que podemos usar aplicaciones normalitas, pero las más complejas no. En cualquier caso, esta es una opción más, y artículos como este merecen la pena con tal sólo ayudar a uno de nuestros lectores.