Ni recuerdo desde cuándo está presente este bug. Yo sólo lo sufro en Telegram, cuando intento cambiar la ruta de descargas de la aplicación de mensajería. Si le queremos configurar una ruta de descarga alternativa y luego eliminar las descargas manualmente, sencillamente no nos deja «elegir», mostrando siempre la opción «abrir» que no nos sirve. Es un bug en XDG de KDE que el proyecto prometió arreglar hace meses, pero el fallo continúa existiendo.

Yo no uso la carpeta Descargas casi nunca (o nunca). Por mi manera de trabajar, me gusta tener los archivos temporales en el escritorio, y, una vez termino con ellos, van a la papelera o a una carpeta en concreto, como Documentos, Vídeos o Música. Por ese motivo quiero que las descargas de Telegram vayan también al escritorio, pero el fallo en XDG impide que elijamos esa carpeta si usamos KDE. En GNOME, por ejemplo, no pasa, pero sí si usamos el escritorio de la K. Por suerte hay una solución, un atajo, que es meter la ruta manualmente.

Cambia la carpeta de descargas de Telegram con este truco

Lo que hay que hacer es sencillo, pero hay que saberlo.

Lo primero, haremos clic en la hamburguesa y luego iremos a Ajustes. Una vez allí, y como haríamos si no existiese el bug en XDG, vamos a Avanzados/Ruta de descarga. Luego hacemos clic en «Carpeta personalizada, borrado manual» y aquí es donde haremos el truco. En el campo «Nombre», ponemos los símbolos «~/» (sin las comillas) y aparecerán las carpetas de Home. Si, como en mi caso, queremos cambiar la carpeta a Escritorio, elegimos «~/Escritorio» y luego hacemos clic en «Abrir». Veremos que la ruta ha cambiado, y cuando descarguemos cualquier cosa aparecerá en nuestro escritorio. Si queremos poner otra ruta, tenemos que poner la ruta manualmente.

Como se suele decir en estos casos, no es lo más elegante, pero funciona. Y en este en concreto, tampoco es que tengamos que hacer nada raro; sólo estaremos haciendo el cambio manual, y debe funcionar en cualquier aplicación a la que le afecte el bug de XDG.