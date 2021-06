Las cookies no son buenas para nuestra privacidad. Por ese motivo les obligan a avisarnos de que las están usando y ya hace mucho que compañías como Mozilla o las que desarrollan otros navegadores web les han declarado la guerra. Google depende de nuestra información, o más concretamente de aquella que le hace aprender qué nos interesa, por lo que tuvo una «genial» idea: las sustituiría por FLoC, pero, aunque todo sería menos molesto, es peor el remedio que la enfermedad.

La nueva propuesta de Google no debería notarse, es decir, ni nos daríamos cuenta de que está ahí, pero recogería aún más información sobre nosotros. Chrome ya ha activado el sistema para algunos usuarios, y lo ha hecho sin la posibilidad de salirse del programa (opt out), motivo por el cual hay usuarios que han ido buscando alternativas como Brave. Pues bien: parece que, como Facebook con WhatsApp, que no limitará funciones si no se aceptan los nuevos términos por miedo a que abandonemos la plataforma, Google dará marcha atrás, aunque con una función que estará escondida.

Próxima opción nos permitirá bloquear el FLoC de Google Chrome

Tal y como leemos en ghacks, la última build de Chrome Canary ha incluido una función para bloquear FLoC. Hasta ahora, para esto podíamos bloquear las cookies de terceros, pero esto puede ser un problema porque hay algunas que son necesarias para que una página web funcione correctamente. Chrome Canary 93.0.4528.0 ha incluido un nuevo «flag» para controlar FLoC por separado. Lo que tendremos que hacer será lo siguiente:

Ponemos en la barra de URL esto: chrome://flags/#privacy-sandbox-settings-2. Lo ponemos en «Enabled». Reiniciamos Google Chrome.

Una vez activado y reiniciado el navegador, aparecerá un ajuste que no aparecía antes, aunque podría no hacerlo ya que Google no ha activado la opción para todos los usuarios. Para saber si está activo y desactivarlo, ahora tendremos que hacer lo siguiente:

Ponemos en la barra de URL esto: chrome://settings/privacySandbox. Si está activo, se puede desactivar FLoC en la página.

Hay que tener en cuenta que estamos hablando de la versión Canary de Chrome, lo que es como una versión preliminar menos madura que la beta que podemos comparar con la Nighty de Firefox, por lo que la compañía se reserva el derecho de dar marcha atrás. Pero es probable que no lo haga sencillamente porque los que desconocen la existencia de FLoC lo dejarán activo y los que puedan enfadarse por su uso, que saben que existe, tendrán la posibilidad de desactivarlo y seguir usando la propuesta de Google. Yo lo haría sin dudar, pero soy un feliz usuario de Vivaldi.