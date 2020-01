Aunque el ZFS en Linux no será una novedad en 2020, lleva meses siendo noticia. Parte de la culpa la tiene Canonical, compañía que desarrolla una de las distribuciones más famosas, por añadir soporte inicial en Ubuntu 19.10 y prometer el soporte completo en Ubuntu 20.04. En un principio todo eran risas… hasta que Linus Torvalds, el principal responsable del kernel de Linux, ha salido al paso para decir, literalmente, “No uses ZFS (en Linux). Es así de simple”.

La historia es reciente. El pasado Lunes, un usuario se quejó de que el ZFS en Linux le había fastidiado su sistema operativo. La respuesta de Torvalds no se hizo esperar, asegurando que el núcleo no es el responsable de lo que le ha pasado. Básicamente, el responsable es el sistema de archivos, uno al que los desarrolladores del kernel no pueden meterle mano e incluir todo el soporte que les gustaría porque es propiedad de Oracle.

Carta de Linus Torvalds sobre por qué no usar ZFS en Linux

Tenga en cuenta que “no separamos a los usuarios” se trata literalmente de aplicaciones de espacio de usuario y del núcleo que mantengo. Si alguien agrega un módulo de kernel como ZFS, está solo. No puedo mantenerlo, y no puedo estar obligado por los cambios del kernel de otras personas. Y honestamente, no hay forma de fusionar ninguno de los esfuerzos de ZFS hasta que reciba una carta oficial de Oracle firmada por su asesor legal principal o preferiblemente por el propio Larry Ellison que diga que sí, que está bien hacerlo y tratar el resultado final como GPL’d.

Otras personas piensan que puede estar bien fusionar el código ZFS en el núcleo y que la interfaz del módulo lo hace bien, y esa es su decisión. Pero teniendo en cuenta la naturaleza litigiosa de Oracle y las preguntas sobre las licencias, no hay forma de que pueda sentirme seguro al hacerlo. Y tampoco estoy interesado en un tipo de “capa de cuña ZFS” que algunas personas parecen pensar que aislaría los dos proyectos. Eso no agrega ningún valor a nuestro lado, y dada la demanda de derechos de autor de la interfaz de Oracle (ver Java), tampoco creo que sea una verdadera ganancia de licencia.

No uses ZFS. Es así de simple. Siempre fue más una palabra de moda que cualquier otra cosa, creo, y los problemas de licencia simplemente hacen que no sea un comienzo para mí.

Los benchmarks que he visto no hacen que ZFS se vea tan bien. Y hasta donde puedo decir, ya no tiene ningún mantenimiento real, así que desde un punto de vista de estabilidad a largo plazo, ¿por qué querrías usarlo en primer lugar?