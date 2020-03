UOS, la distro china basada en Deepin con la cual pretenden remplazar a Windows

Desde que se inicio la guerra comercial entre China y Estados Unidos, la gente de china comenzó a adoptar un movimiento de incitación al uso de tecnologías locales, además de que desde el año anterior las administraciones gubernamentales habían recibido instrucciones de eliminar todo el hardware y software diseñado en el extranjero en un plazo de 3 años.

Por lo tanto, las iniciativas en torno al establecimiento de un sistema operativo nacional están aumentando y con ello se dio a conocer un sistema operativo unificado Linux al que han llamado “UOS”, la cual tiene como base a Deepin. De hecho, la primera versión estable de UOS Linux está disponible desde enero y corresponde a la vigésima versión de Deepin.

UOS, es el resultado de la adquisición de Wuhan Deepin Technology (la compañía detrás de Deepin Linux) por Union Tech, una empresa conjunta que reúne a compañías que pertenecen al estado chino con Wuhan Deepin Technology.

Se sabe que Linux está luchando por imponerse en el escritorio y es precisamente en esta observación que los responsables de UOS Linux han centrado su desarrollo.

El grupo Union Tech corrige una serie de fallas que se sabe que son parte de las razones por las cuales Linux no puede establecerse en el campo de los sistemas operativos de escritorio. Con el lanzamiento de UOS Linux (o Deepin Linux v20), el editor se asegura de que el sistema operativo sea compatible con procesadores de fabricantes locales como Longsoon y Sunway.

La maniobra tiene como objetivo garantizar que este último se instale en computadoras equipadas con dichos procesadores y se entreguen a los usuarios.

Union Tech presumen que los tiempos de arranque del sistema son de hasta 30 segundos en dichas plataformas. Además, el grupo anuncia asociaciones con empresas como Huawei para ver el sistema operativo instalado por defecto en sus computadoras portátiles.

La estrategia tiene como objetivo hacer que el sistema operativo gane más popularidad a nivel nacional y con un enfoque que podría tener resultados positivos para el sistema operativo a escala global.

Esto es, en cualquier caso, lo que los desarrolladores detrás de la maniobra esperan demostrar que China también puede exportar buenos sistemas operativos.

Según Union Tech, el sistema operativo satisface las necesidades diarias en el escritorio, incluso si no es compatible con muchos software profesionales.

“El sistema operativo nacional ya está casi listo. Todavía no es un reemplazo del 100%, pero ya satisface las necesidades esenciales del usuario. Su adopción será parte de un proceso gradual “, dijo Liu Wenhan, gerente general de Union Tech.

En pocas palabras UOS es una distribución comercial de Linux en China. El trabajo de desarrollo principal lo realiza el equipo de Deepin y la relación entre UOS y Deepin es como la de Fedora y Redhat RHEL.

Por lo que básicamente Deepin es una edición comunitaria y no será reemplazada por UOS, que solo se usa con fines comerciales.

Los sistemas UOS y Deepin V20 se desarrollan en paralelo y la mayoría de las funciones y bibliotecas de recursos son las mismas. UOS se basa en el sistema Deepin, por lo que el sistema Deepin obtendrá algunas actualizaciones de funciones antes y las actualizaciones de UOS serán más lentas pero recibirán soporte comercial completo.

Finalmente también es importante remarcar que este sistema no es el único que se pretende proponer en el territorio chino ya que el año pasado China Standard Software Co., Ltd y Tianjin Kylin Information Ltd. Co (dos editores de software chinos con vínculos conocidos con el gobierno) se han unido con el mismo objetivo: crear un sistema operativo nacional.

Tianjin Kylin Information Ltd. Co es el creador de Kylin, un sistema operativo desarrollado (basado en FreeBSD) para el ejército chino y presentado por primera vez en 2007 y China Standard Software Co., Ltd por su parte está detrás de NeoKylin, un producto de una asociación con la Tecnología de la Universidad Nacional de Defensa.

CS2C y TKC planean crear una nueva compañía en la que se convertirán en inversores. Es dentro de este último que se desarrollará su sistema operativo. La nueva compañía se encargará del desarrollo del nuevo sistema operativo, decisiones tecnológicas, marketing, gestión de marca, finanzas y ventas. CS2C y TKC tenían un acuerdo verbal sobre un plan de inversión.