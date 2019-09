unlink: ejemplos prácticos de este comando para Linux

El comando unlink es una herramienta bastante interesante para algunas tareas. A pesar de que está instalada por defecto en tu distro GNU/Linux, es muy probable que no la conocieras hasta ahora. El motivo es que quizás no es tan popular como rm, pero sirve para cosas similares a ésta otra. Es decir, con unlink puedes eliminar archivos que tengas en tu sistema de uno en uno. Puedes pensar que eso es algo absurdo, y que para eso tienes rm, pero puedes hacer algo más que eso…

Pero primero vamos a ver qué es y luego verás sus aplicaciones con algunos ejemplos prácticos. Lo primero decir que es una herramienta en el paquete GNU coreutils, por tanto de las básicas que aporta GNU para Linux, aunque si lo recuerdas, en LxA ya hablé de otro paquete complementario para disponer de algunas herramientas Unix extra que no vienen en este paquete. Se trata del paquete moreutils.

Con unlink puedes eliminar de uno en uno tus archivos. Si usas varios archivos te dará error por no aceptar tantos parámetros. Puedes comprobar que lo tienes instalado y obtener información con:

unlink --help unlink --version

Para eliminar un archivo, usa simplemente el siguiente comando seguido del nombre de tu archivo. Por ejemplo, si quieres eliminar notas.txt:

unlink notas.txt

Además, si ese fichero fuese un enlace simbólico, el archivo desde el que se hizo el enlace no se eliminará. Así que esta herramienta es muy sencilla de usar y práctica en algunos casos. Lo malo es que no puedes eliminar muchos archivos o directorios completos de una vez como rm, pero te puede ayudar a prevenir la eliminación de datos por error que no quieras eliminar. Por ejemplo, si usas rm *, podría eliminar todos los ficheros de un directorio y tal vez alguno de los que hay allí querías que permaneciera. Sin son muchos archivos es poco práctico hacerlo con unlink, pero si es un directorio con tres o cuatro archivos, acostumbrarte a usar unlink te podría ahorrar sustos…