Unión Europea rectifica en su EDPB sobre las cookies

La Unión Europea tiene una de las más estrictas leyes sobre protección de datos. Pero no es perfecta, y prueba de ello es su última rectificación sobre las cookies para los navegadores web. Esta nueva rectificación hecha en su último EDPB (European Data Protection Board) ha mejorado lo que ya había previamente referente a estas cookies que ayudan a los anunciantes a conocer mejor los gustos y preferencias de los usuarios.

Las cookies siempre han sido un grave problema en seguridad y cuando se pretende preservar un cierto grado de privacidad. Pero muchas páginas webs obligan a aceptar la política de cookies para mostrar contenido, lo que hace que si el usuario no lo acepta no pueda ver el contenido. Eso precisamente es lo que ha aclarado este nuevo documento liberado por la UE.

Las invasivas cookies podrían no ser tanto problema a partir de ahora gracias a las pautas a seguir para regularlas que aparecen ahora en ese documento. Cuando se hace referencia al uso de cookies y consentimiento por parte de los usuarios, ahora se ve que han actualizado dos detalles. Uno es sobre la obligación de aceptar las cookies para ver el contenido y el otro es sobre los gestos que pueden aceptarse como consentimiento.

Por tanto, esas webs que si no aceptas la política no te muestran el contenido, ya no serán legítimas según la Unión Europea, y deberán adaptarse a las nuevas reglas. Según la UE es algo condicional el aceptar o no por parte del usuario. El hecho de no mostrar contenido si no acepta es obligarlo en cierto modo a hacerlo. Así lo entiende la UE.

También se aclara sobre los gestos, ya que algunas webs tienen sistemas que si haces scroll, u otros gestos dentro de la web, lo toman como si aceptases la política de cookies. Eso tampoco es legal, ya que si el usuario no lo sabe, terminará aceptando algo que realmente no quería. La UE lo deja claro “bajo ninguna circunstancia satisface los requisitos de una clara y afirmativa acción.“.

Más información – Descargar el PDF del EDPB