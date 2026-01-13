Si tienes la Steam Deck llena de juegos gratuitos de Epic, GOG o Amazon y estás cansado de ir lanzador por lanzador, seguramente ya habrás oído hablar de Unifideck. Este plugin para Decky Loader se está ganando a muchos usuarios porque permite ver y gestionar todos esos títulos externos como si fuesen nativos de Steam, directamente en la interfaz de modo juego, sin complicaciones raras ni tener que trastear demasiado.

La idea es muy sencilla: centralizar tus bibliotecas de Epic Games Store, GOG y Amazon en una única experiencia dentro de Steam Deck. Unifideck crea pestañas específicas en tu biblioteca, te deja instalar juegos con un solo clic, se encarga del Proton necesario para ejecutarlos y hasta descarga automáticamente portadas, banners y logos. Todo esto de forma gratuita y apoyándose en un montón de proyectos open source de la comunidad.

Qué es Unifideck y qué hace exactamente en tu Steam Deck

Unifideck es un plugin para Decky Loader pensado para unificar bibliotecas de diferentes tiendas de PC en la Steam Deck. En lugar de depender de lanzadores independientes como Heroic o NonSteamLaunchers, este complemento integra tus juegos de Epic, GOG y Amazon en la propia biblioteca de Steam de manera transparente.

El funcionamiento se basa en una biblioteca de juegos unificada: tras autenticar tus cuentas, los títulos de Epic, GOG y Amazon se añaden como accesos no-Steam, pero con una integración muy trabajada. Aparecen dentro de Steam en pestañas especiales, con sus portadas correspondientes y listos para instalar y jugar sin tener que ir a escritorio o a otro lanzador.

Una de las características clave es que el plugin crea pestañas personalizadas que sustituyen varias vistas estándar de la interfaz: Great on Deck, Todos los juegos y Instalados. Gracias a esto, Unifideck puede agrupar tu contenido externo y ofrecer sus propios filtros, aunque esto tiene un lado negativo: los filtros y opciones estándar de esas secciones de Steam, de momento, no funcionan como de costumbre con estas pestañas personalizadas.

Funciones principales de Unifideck: más allá de un simple lanzador

Entre lo más interesante está la idea de Biblioteca de juegos unificada. Los títulos de Epic, GOG y Amazon se muestran integrados en tu biblioteca de Steam, sin necesidad de abrir aplicaciones externas. Esta integración depende de cómo Steam maneja los juegos no nativos, pero el plugin se encarga de editar los archivos de accesos directos y configuración necesarios para que todo encaje.

La pestaña «Great on Deck» cobra una nueva vida: Unifideck añade allí todos los juegos verificados o platino según las valoraciones de Steam Deck, tanto de tu biblioteca de Steam como de las tiendas externas conectadas. Así, ves de un vistazo qué juegos de Epic, GOG o Amazon están especialmente bien valorados para jugar en Deck.

También ofrece una instalación en un solo clic desde la propia interfaz de Steam. No tienes que volver al escritorio ni abrir instaladores clásicos: eliges el juego, pulsas instalar y el plugin se encarga de descargarlo y prepararlo en segundo plano. Incluso puedes ver el progreso de descarga dentro de la propia interfaz de Unifideck en el menú rápido de la Deck.

En cuanto a partidas guardadas, el plugin incluye una capa de sincronización en la nube actualmente disponible para Epic y GOG. No todos los títulos son compatibles, pero para los que sí, Unifideck puede hacerse cargo de subir y bajar los guardados para que mantengas el progreso. Es una función todavía en evolución, pero ya marca una diferencia respecto a otros enfoques más manuales.

Otra característica muy vistosa es la descarga automática de artes de los juegos desde SteamGridDB. El plugin recupera portadas, banners y logos para la mayoría de títulos, de forma que tu biblioteca luce homogénea, incluso con juegos de tiendas externas. Cuando no hay imágenes disponibles en la base de datos, se muestran artes genéricos, aunque siempre puedes recurrir a herramientas específicas de SteamGridDB si quieres afinar más.

Para facilitar la vida al usuario, Unifideck incluye autenticación integrada dentro del propio modo juego. Puedes iniciar sesión en Epic, GOG o Amazon sin salir del entorno de Steam Deck, usando los botones de login del propio plugin. Esto evita tener que ir al escritorio cada vez que quieres vincular una cuenta.

Otro detalle muy cómodo es que no necesitas reiniciar Steam después de instalar cada juego. Una vez que Unifideck está funcionando y has hecho una primera sincronización (que sí requiere un reinicio puntual), los juegos que instales a partir de ahí se añaden a la biblioteca y quedan listos para jugar al momento, sin reinicios adicionales.

El plugin, eso sí, establece rutas fijas para las descargas de los juegos, tanto en el almacenamiento interno como en la tarjeta SD. Por ahora no es configurable, así que si te gusta tener una estructura de carpetas muy personalizada, tendrás que adaptarte a la forma en que Unifideck organiza los títulos.

Requisitos previos: qué necesitas para usar Unifideck

Para que todo esto funcione, lo primero es tener Decky Loader instalado en tu Steam Deck. Unifideck es un plugin que se ejecuta dentro de ese entorno, así que sin Decky no podrás usarlo. Decky ofrece la infraestructura necesaria, el menú en el acceso rápido y las APIs para interactuar con la interfaz de Steam.

Una ventaja importante es que no necesitas instalar manualmente herramientas externas como innoextract, legendary o scripts específicos: el propio plugin ya viene empaquetado con todas las dependencias que requiere. Eso simplifica enormemente la configuración, sobre todo para quien no quiere pelearse con la terminal o con entornos Python.

Cómo instalar Unifideck paso a paso

En algunos casos, Unifideck todavía no aparece en la tienda de plugins de Decky, por lo que es habitual instalarlo de forma manual desde un archivo ZIP. El procedimiento es sencillo, aunque hay dos vías diferentes según prefieras hacerlo todo desde modo juego o directamente colocando carpetas.

Una forma común es descargar el archivo ZIP del plugin desde GitHub (por ejemplo, un paquete como unifideck-plugin-v0.2.0.zip o una versión más reciente, como la 0.4.2). Una vez descargado, puedes recurrir al propio menú de Decky en modo juego para completar la instalación sin ir al escritorio.

Para instalarlo desde Decky, abre el Menú de acceso rápido (el de los tres puntos de la Steam Deck), navega hasta la sección Decky (el icono del enchufe o similar), entra en Configuración (icono de engranaje) y activa el Modo Desarrollador si aún no lo tienes habilitado. Esto es necesario para poder instalar plugins desde archivos externos.

Con el modo desarrollador activo, verás la opción «Instalar plugin desde ZIP». Haz clic en ella, navega hasta la carpeta donde guardaste el archivo ZIP que descargaste desde GitHub y selecciónalo. Decky se encargará de extraerlo e instalarlo automáticamente. En pocos segundos, Unifideck debería aparecer en la lista de plugins disponibles.

Otra posibilidad, si prefieres hacerlo manualmente o estás en entorno de escritorio, es copiar la carpeta de Unifideck a la ruta de plugins de Decky, normalmente algo como /home/deck/homebrew/plugins . Una vez que la carpeta del plugin está allí, al reiniciar Steam o volver a modo juego, Unifideck se mostrará también en el menú de Decky.

Configurar Unifideck y sincronizar bibliotecas de Epic, GOG y Amazon

Una vez instalado, toca configurarlo. Abre el Menú de acceso rápido y entra en la sección de Decky, donde verás Unifideck como uno de los plugins. Al abrirlo por primera vez, te pedirá conectar tus distintas cuentas.

Verás botones para autenticarte en Epic Games, GOG y Amazon (a menudo referido como Amazon Prime Gaming para el contexto de juegos). Al pulsar en cada uno, se abrirá un flujo de inicio de sesión integrado en el propio modo juego. Introduce tus credenciales y completa el proceso de login para que el plugin pueda acceder a tu biblioteca.

Cuando tengas una o varias cuentas vinculadas, el siguiente paso es pulsar «Sync Libraries» o «Sincronizar bibliotecas». En este proceso, Unifideck consulta las APIs de Epic, GOG y Amazon a través de las herramientas que tiene integradas, descarga la información de los juegos que posees y comienza a generar los accesos dentro de Steam. Al mismo tiempo, aprovecha para descargar el arte desde SteamGridDB.

La primera vez, conviene que, cuando termine la sincronización, reinicies Steam o incluso la Steam Deck. Esto asegura que la biblioteca se refresca correctamente y que todas las pestañas personalizadas y accesos nuevos se muestren sin problemas. A partir de ahí, cuando hagas nuevas sincronizaciones, normalmente no hará falta reiniciar cada vez.

Una vez completado este proceso, tus juegos de Epic, GOG y Amazon aparecerán en la biblioteca de Steam en pestañas separadas según la tienda, además de integrar los títulos verificados en la pestaña renovada de Great on Deck. Cada juego tendrá su ficha, artes y botón de instalación dentro de la interfaz habitual.

Uso diario: instalar, jugar y descargar arte con Unifideck

Con todo configurado, el día a día con Unifideck es muy sencillo. Desde las pestañas que crea en la biblioteca, puedes ver todos tus juegos de cada tienda y seleccionar el que quieras. Antes de poder darle a jugar, eso sí, tendrás que instalarlo.

En la ficha del juego verás un botón específico para instalar el título antes de pulsar en jugar. En algunos casos, la interfaz está pensada para usarse con la pantalla táctil a la hora de confirmar esa instalación, así que puede que tengas que tocar el botón con el dedo en lugar de usar solo los controles físicos, algo que algunos usuarios han señalado como un pequeño inconveniente.

Mientras se descarga el juego, el propio plugin te ofrece una vista con el progreso de la descarga y detalles adicionales. Así puedes controlar cuánto falta, qué se está descargando y si hay algún problema. Una vez finalizada la instalación, el título estará listo para que pulses Jugar desde la biblioteca de Steam, igual que si fuera un juego nativo.

En cuanto al arte, si ves algún juego sin imagen o con una portada genérica, siempre puedes forzar otra sincronización desde Unifideck, ya que el plugin aprovecha esos procesos para volver a consultar SteamGridDB. Hay títulos que sencillamente no tienen arte en la base de datos, así que en esos casos no queda otra que recurrir a herramientas como SteamGridDB Decky o subir tú mismo las imágenes de forma manual.

Limitaciones actuales y comportamiento con otras herramientas

Pese a todo lo que ofrece, Unifideck tiene algunas limitaciones importantes que conviene conocer. La primera, ya mencionada, es que al crear pestañas personalizadas que sustituyen Great on Deck, Todos los juegos e Instalados, los filtros y opciones estándar de esas vistas dejan de funcionar temporalmente como lo hacen con la biblioteca nativa de Steam.

Otra limitación relevante está en la gestión de Proton y Winetricks. El propio plugin se encarga de todo lo necesario para que los juegos de Windows se ejecuten bajo Proton, por lo que por ahora no hay opción de cambiar manualmente la compatibilidad desde las propiedades del juego. De hecho, se recomienda no activar la casilla de «Forzar el uso de una herramienta de compatibilidad específica» en los juegos gestionados por Unifideck, porque el plugin espera controlar ese aspecto por sí mismo.

Las rutas de descarga de los juegos también están fijadas por el plugin tanto en el almacenamiento interno como en la tarjeta SD. De momento no se pueden personalizar esas ubicaciones, así que si prefieres una estructura particular de carpetas tendrás que adaptarte a la que el plugin utiliza por defecto.

En cuanto a la interacción con otros plugins, Unifideck tiene compatibilidad específica con TabMaster. Lo que hace es crear colecciones que TabMaster puede usar para formar pestañas, pero cuando TabMaster está instalado, Unifideck deja de mostrar sus propias pestañas personalizadas, delegando en TabMaster parte de la lógica de organización. Esto puede ser útil si quieres una configuración de biblioteca mucho más avanzada, aunque también añade algo de complejidad.

Problemas frecuentes con Epic, GOG y las bibliotecas sincronizadas

Como es lógico en un proyecto relativamente joven, algunos usuarios se encuentran con errores al iniciar sesión o sincronizar bibliotecas, especialmente con Epic Games. Un caso bastante habitual es que GOG funcione sin problemas, mientras que Epic dé fallos recurrentes al autenticar.

Puede ocurrir que Epic funcione correctamente la primera vez que te conectas, pero parezca que la autenticación no llega a completarse del todo. A partir de ahí, cualquier intento posterior de login desde Unifideck falla, como si la sesión se hubiera quedado bloqueada o corrupta, y ni reiniciar la Steam Deck ni reinstalar el plugin solucionan el problema.

La causa de muchos de estos errores está en cómo Epic gestiona sus cambios en términos legales y acuerdos. Cuando Epic actualiza sus condiciones, las aplicaciones y plugins que usan su API pueden quedarse «bloqueados» porque no son capaces de mostrar la ventana completa donde aceptas los nuevos términos. Desde el punto de vista del usuario, lo único que ve es que el inicio de sesión falla una y otra vez.

La solución suele pasar por iniciar sesión en Epic desde un navegador o dispositivo diferente (por ejemplo, desde el PC o desde el propio navegador de escritorio de la Deck), comprobar que puedes entrar sin problemas y aceptar cualquier aviso legal o política nueva que aparezca. Una vez aceptados los términos desde la web oficial o el launcher oficial, normalmente el login desde Unifideck vuelve a funcionar con normalidad.

Si tienes problemas con la sincronización de bibliotecas o con juegos que no aparecen, es recomendable reiniciar Steam o la Steam Deck, forzar una nueva sincronización desde el menú de Unifideck y verificar que todas tus cuentas siguen marcadas como conectadas. A veces una sesión caducada basta para que deje de actualizarse la lista de títulos.

Cuando los problemas afectan a la descarga o instalación de juegos, conviene comprobar si tienes espacio de almacenamiento suficiente, revisar que la cuenta de la tienda sigue correctamente autenticada e incluso probar a cerrar sesión y volver a iniciarla. Si después de eso el error persiste, es buena idea mirar los registros del lanzador en el archivo ~/.local/share/unifideck/launcher.log , donde se detalla qué está fallando.

En algunos títulos de GOG, los instaladores vienen divididos en múltiples ficheros de descarga. Unifideck está preparado para gestionar estos casos automáticamente, pero las instalaciones pueden tardar más de lo habitual. Si notas que algo va muy lento o parece atascado, puedes revisar de nuevo los registros o incluso reinstalar el juego concreto.

Si el arte de algunos juegos no aparece ni siquiera después de varias sincronizaciones, es muy probable que no exista contenido para ese título en SteamGridDB. En ese caso, no es culpa del plugin: simplemente no hay imágenes que descargar. Ahí entran en juego soluciones como SteamGridDB Decky o la subida manual de portadas personalizadas.

Para problemas muy específicos, sobre todo con GOG, también puede ayudar comprobar que la carpeta del juego exista en la ruta que el plugin espera (por ejemplo, ~/GOG Games/ ). Si la estructura de directorios no coincide por alguna razón, reinstalar el juego desde el propio Unifideck suele dejarlo todo en orden.

Bajo el capó: tecnologías y proyectos open source que usa Unifideck

Unifideck no vive aislado: se apoya en un buen número de proyectos open source, librerías y herramientas que hacen posible la integración con las tiendas y con Steam. Todo el proyecto se distribuye bajo la licencia GNU General Public License v3.0, y en su documentación se agradece explícitamente el trabajo de muchos desarrolladores y comunidades.

En el plano de la integración con la interfaz de Steam Deck, el plugin utiliza Decky Loader como entorno de ejecución y la librería decky-frontend-lib, que proporciona componentes de la interfaz de Steam, sistema de navegación y hooks de React específicos para la Deck. Gracias a ello, la experiencia resulta tan natural dentro del modo juego.

Para manejar la comunicación con la Steam Deck y los juegos no nativos, recurre a librerías como websockets para la comunicación en tiempo real con el cliente de Steam y a python-vdf, que le permite leer y escribir los archivos de configuración y de accesos directos de Steam (como shortcuts.vdf), pieza clave para registrar los juegos externos.

La integración con Epic Games Store se basa en legendary, una herramienta de línea de comandos que permite autenticarte, sincronizar tu biblioteca, descargar y lanzar juegos de Epic sin depender del launcher oficial. Unifideck envuelve esta funcionalidad y la presenta en formato amigable dentro de Decky.

Para ejecutar juegos de Windows, el plugin se apoya en umu-launcher, que se encarga de lanzar ejecutables .exe bajo Proton en SteamOS, ocultando al usuario toda la complejidad de configuraciones de compatibilidad y parámetros especiales. Así, el jugador solo ve un botón de Jugar que funciona.

En el caso de GOG, una de las herramientas clave es innoextract, que permite extraer los instaladores de juegos de Windows sin recurrir a Wine. Esto facilita instalar títulos de GOG en la Steam Deck de forma limpia y automatizada, sin tener que lidiar con instaladores gráficos antiguos o poco compatibles.

En la parte de red y APIs, Unifideck usa librerías muy populares de Python como Requests (para realizar peticiones HTTP a las APIs de GOG y otros servicios), urllib3 como capa de transporte, certifi para gestionar certificados SSL, charset-normalizer para tratar correctamente los caracteres en las respuestas y idna para el manejo de nombres de dominio internacionalizados.

Para gestionar sus propias dependencias, el proyecto incluye pip integrado en un entorno aislado, de forma que el usuario no tenga que tocar nada de Python en su sistema. Todo esto viene empaquetado junto al plugin, y Decky simplemente lo ejecuta en segundo plano.

El arte de los juegos se obtiene gracias a SteamGridDB y a la librería steamgrid, que facilita descargar automáticamente portadas, banners y logos para los títulos que no están en Steam. De esta manera, la biblioteca se ve mucho más coherente, aunque, como ya se ha comentado, siempre puede haber huecos para juegos sin imágenes disponibles.

En cuanto a las tiendas, Unifideck utiliza el Epic Games API a través de legendary para recuperar tu biblioteca y metadatos de juegos, y el GOG API para autenticación, listado de juegos y obtención de URLs de descarga de instaladores. Todo ello se coordina desde el backend del plugin para ofrecer una experiencia unificada.

Durante su desarrollo se han estudiado a fondo otros plugins de Decky que han servido como referencia. TabMaster, por ejemplo, fue clave para aprender técnicas de reemplazo de pestañas de biblioteca y parches en la interfaz de Steam. CSSLoader sirvió como inspiración en cuanto a arquitectura interna de plugin y gestión de ajustes.

Otros referentes importantes han sido SteamGridDB Decky (por su integración con la API de SteamGridDB y la lógica de descarga de imágenes), ProtonDB Decky (por la forma en que integra valoraciones de compatibilidad de juegos), HeroicGamesLauncher (por su experiencia con Epic y GOG) y Junkstore (otro plugin con enfoque similar para juegos externos y autenticación).

El proyecto también reconoce explícitamente el trabajo de Valve y la comunidad SteamDeckHomebrew, así como de desarrolladores concretos como derrod (por legendary y la integración con Epic), JSONDerulo (por su ayuda en la integración con Amazon y revisión de código) y, en general, a todos los colaboradores open source que lo han hecho posible.

Comunidad, soporte y creador del plugin

Unifideck cuenta con una comunidad bastante activa que se organiza en parte alrededor de Reddit y otras redes sociales. Muchos usuarios comentan que el plugin es gratuito, fácil de usar y que está recibiendo mejoras a buen ritmo, aunque aún tiene errores que solucionar.

Precisamente por esa actividad, ha llegado a crearse incluso un subreddit dedicado específicamente al plugin, separado de otros como el de Junkstore. La idea es tener un espacio donde comentar las últimas versiones, reportar fallos, compartir trucos y discutir ideas de nuevas funciones sin mezclarlo con otros proyectos.

El creador principal de Unifideck es Numan Mubarak (mubaraknumann), que también se implica en la moderación y comunicación con la comunidad. Se deja claro que el plugin es una herramienta de terceros no oficial, sin relación directa con Valve, Epic Games, Amazon ni CD Projekt (GOG), y que cualquier uso es bajo responsabilidad del usuario.

Al margen del propio subreddit y GitHub, se anima a seguir a los creadores de contenido que hablan de Unifideck en X (Twitter), Mastodon, Bluesky, Reddit o YouTube, donde se publican guías, análisis semanales de juegos gratuitos aprovechando Epic, GOG y Amazon, y comparativas con otros lanzadores como Heroic. Algunos de estos creadores comentan que Unifideck podría llegar a sustituir a Heroic en su día a día, aunque todavía esperan que se pulan ciertos problemas, como fallos puntuales con juegos de Epic, descargas algo lentas en GOG o detalles de usabilidad con la pantalla táctil.

Muchos usuarios destacan que, a pesar de estos contratiempos, el plugin ya ofrece más integración directa en la biblioteca de Steam que otras soluciones, gracias a sus pestañas dedicadas y a lo simple que resulta instalar, ver el progreso de descarga y lanzar juegos sin abandonar el modo juego.

Con todo lo que ofrece, Unifideck se ha convertido en una de las formas más cómodas de reunir y gestionar tus juegos de Epic, GOG y Amazon dentro de la Steam Deck, aprovechando al máximo Decky Loader y un buen puñado de herramientas open source. Aunque todavía arrastra detalles por pulir, limitaciones en filtros, rutas fijas de instalación y algún quebradero de cabeza con Epic cuando cambian sus términos legales, la combinación de integración visual, instalación en un clic, soporte de guardados en la nube y una comunidad activa hacen que sea una opción muy atractiva para cualquiera que acumule juegos gratuitos fuera de Steam y quiera tenerlos tan a mano como el resto de su biblioteca.