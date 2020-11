UNetbootin no ha muerto. Se actualiza a la v700 y ya usa Qt 5.12

En la actualidad, cuando vamos a crear un USB bootable desde Linux muchos solemos elegir opciones como una app para crear discos de arranque o, quien ha ganado últimamente mucha popularidad, Etcher. Pero esto no siempre ha sido así, por lo menos en Windows y macOS, en donde una herramienta muy usada era UNetbootin, una que personalmente hace la tira que no uso y que hoy me he enterado, gracias a LinuxUprising, de que recientemente han lanzado una nueva versión.

Lo que está disponible desde hace unos días es UNetbootin 700, una actualización que llega con novedades como que ahora usa Qt 5.12. Probablemente, que su fama haya decaído se deba a que desapareció de los repositorios oficiales de la mayoría de distribuciones Linux, pasando a estar disponible desde la pagina web del desarrollador o, como explicaremos más adelante, por vías no oficiales.

Novedades más destacadas de UNetbootin 700

UNetbootin mantiene sus funciones, como la posibilidad de crear Live USBs con almacenamiento persistente, pero sólo para sistemas basados en Ubuntu. Lo más destacado de esta versión es lo siguiente:

Ahora usa Qt 5.12, dando el salto desde Qt4.

Soporte oficial para Ubuntu 20.10, Linux Mint 19.3 y Linux Mint 20.

Se han eliminado algunos asistentes de sudo como gksu y kdesu.

Según se comenta, es probable que la primera de las novedades anteriores haga que UNetbootin vuelva a los repositorios oficiales de algunas distribuciones. Si no es así, siempre se puede usar la versión que podemos descargar desde la web del desarrollador (enlace más arriba). Puedo confirmar que las distribuciones basadas en Arch Linux, como el propio Arch o Manjaro, la tienen disponible en AUR, por lo que su instalación desde Pamac es tan sencilla como buscar el programa e instalarlo, para lo que previamente la tendremos que «Contruir» (automáticamente si se usa la herramienta gráfica que ofrece Manjaro).

Con Etcher y el tiempo que ha estado UNetbootin fuera de repositorios oficiales, no tengo claro si esta es una gran noticia para muchos de nuestros lectores, pero es noticia y os la hemos contado.