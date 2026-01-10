La Steam Machine se presentó a finales de 2025 y tiene que salir a la venta este 2026, en el primer cuarto para ser más concretos. Para muchos, como un servidor que quiere algo ya montado y que ofrezca un rendimiento medio, es un aparato interesante, pero muchos coincidimos que dependerá de lo que pidan por él. Y de eso vamos a hablar hoy, más concretamente de un rumor que deprimiría a muchos. O no.

Y es que se habría filtrado el precio de la Steam Machine, y éste parece demasiado alto de entrada. La historia empieza en una página que sería de un revendedor de Valve, Smarty.cz. En el código de la página estaría listada la Steam Machine con unos precios que al cambio quedarían en 950$ el modelo de 512GB y 1070$ el modelo con 2TB. Pone los pelos de punta, ¿no?

El precio de la Steam Machine no será tan alto

El precio de la Steam Machine no será tan alto. A mí me dio de lleno este rumor, y por ese motivo hice mis deberes. Lo primero que hice fue ir a la página y ver cómo andaban las cosas allí: busqué «steam deck» para ver a cuánto tenían la OLED, y, aunque no entiendo checo, sí vi que ofrecen la Steam Deck OLED por 19.990CZK, lo que son unos 823,11€ en el momento de escribir este artículo.

A partir de ese momento pude volver a respirar. En España, la Steam Deck OLED de 1TB está por 679€, lo que son 144€ menos que en Smarty.cz. Una cosa sí está clara: en dicho portal añaden un extra para poder obtener beneficios. Lo que no está tan claro es si el precio descubierto en el código es el que tendrán en Smarty.cz en el futuro o sólo lo están usando para rellenar el hueco (placeholder).

Conclusiones más esperanzadoras

Supongamos que los precios son los que serán, lo que aún no se ha demostrado, y que la Steam Machine de 2TB tendrá un precio en Smarty.cz de 22305 coronas checas, se supone que impuestos incluidos. Eso serían 917€, a lo que habría que restarle lo que se queda el revendedor. 823 es aproximadamente 679×1,21, y la operación inversa sobre el precio de los 917€ nos daría como resultado que la Steam Machine valdría 759€.

Así que si la página tiene los precios correctos y los porcentajes son como he explicado, la filtración podría haber adelantado el precio final de la Steam Machine, y no sería tan malo. Y menos aún habiendo llegado a imaginar que valdría aproximadamente 1000€ + IVA.