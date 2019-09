Una sola distribución Linux que unifique lo mejor de todas las demás. Un lector nos escribió a la lista de correos de Linux Adictos preguntándonos que pensamos de la idea. Con la única neurona que tengo de servicio a las 5 de la mañana le contesté que me parecía imposible. Conociendo a los desarrolladores, a los dos meses alguno se enojaría por algo y sacaría la suya propia. Por otra parte, cada vez más distribuciones son patrocinadas por empresas. ¿Se imaginan a Coca Cola y Pepsi embotellando y distribuyendo las mismas bebidas?

Cuando, después de varias tazas de café, su compañera entró en servicio llegué a otra conclusión. Aunque fuera posible tener una sola distribución Linux, en mi opinión no es una buena idea.

¿Por qué una sola distribución Linux es una mala idea? (En mi opinión)

¿Alguno de ustedes oyó hablar de Ray Noorda?

Este mormón descendiente de holandeses, nunca tuvo la fama de Jobs o Zuckerberg, pero su contribución al mundo de la tecnología fue muy importante.

Entre otras cosas fue el fundador de Novell, una empresa cuyas contribuciones al mundo del código abierto ya contamos en Linux Adictos. También, fue el que acuñó el término coopetencia.

Dentro del mundo del código abierto hay mucha gente que piensa que el triunfo de Linux pasa por derrotar a Windows en participación de mercado. Más allá de que ese triunfo equivaldría a quedarse con el monopolio de los viajes en diligencia o ser el líder en la fabricación de teléfonos de disco, hay otra respuesta. La coopetencia.

La industria está evolucionando hacia un paradigma dónde los sistemas operativos (al menos para el usuario doméstico) sean irrelevantes. Las computadoras de escritorio están dejando su lugar a tabletas, smartphones y televisores. Si necesitas un equipo con teclado tienes los Chromebooks.

Google siempre fue una empresa de servicios. Cualquier fabricante de terminales puede comerciar equipos con Android, lo que le interesa a la empresa es que uses su navegador, su servicio de mapas y su tienda de aplicaciones. Apple acaba de permitir que su tienda de música se use desde cualquier navegador y pronto inaugurará su propio Netflix. Microsoft está integrando cada vez más Windows con Onedrive (su servicio de almacenamiento en la nube) Office 365 puede usarse desde el navegador y cada vez hay más planes para portar sus aplicaciones que no pueden usarse online a Linux.

¿Qué significa coopetencia?

La palabra coopetencia es una mezcla de la palabra cooperación y la palabra competencia. Básicamente significa cooperar para crear y hacer crecer un mercado y competir para quedarse con la mejor parte del mismo.

Los dos grandes problemas de Linux durante años fueron; la falta de compatibilidad del hardware y la falta de aplicaciones de nivel similar a las de Windows. Años después Microsoft tendría un problema parecido al intentar ingresar tarde al negocio de los móviles.

Con el mercado de las computadoras de escritorio en declinación y el de los móviles dominado por Google y Apple, las empresas basadas en Linux y Microsoft enfocaron sus cañones a la nube y a la Internet de las Cosas.

Microsoft vio que las empresas preferían distribuciones Linux como sistemas operativos para sus operaciones en la nube. Si quería vender su plataforma Azure tenía que ofrecer Linux. Red Hat y Canonical también se benefician ya que tienen acceso a más clientes potenciales.

La empresa fundada por Bill Gates, también descubrió que los programadores preferían Java o Python a sus lenguajes de programación privativos y que Silverlight nunca le iba a ganar mercado a Adobe Flash. Gracias a esto, mejoró la compatibilidad de Visual Studio con Python y Html5 e hizo una versión para Linux. También se convirtió en un fuerte difusor de estos lenguajes de programación.

n lo que se refiere a la Internet de las cosas, dispositivos opensource como la Raspberry Pi van ganando cada vez más lugar. De ahí que tenga su propia versión de Windows.

E¿Cómo se aplica esto a Linux?

Nuestro amigo lector sostiene que una sola distribución Linux, creada a partir de las sugerencias de los usuarios, sería mucho más competitiva que las múltiples distribuciones Linux de la actualidad. No estoy de acuerdo.

Es cierto que hay demasiadas distribuciones Linux. Muchas de ellas son el resultado del ego de los mantenedores o de una deficiente gestión de los recursos humanos de las diferentes comunidades. Lo único que aportan es un fondo de pantalla diferente.

Pero la diversidad también nos permite elegir aquella que se adapte a nosotros de una forma en que Windows y MacOS jamás lo harán. Gracias a KDE Neon podemos tener las últimas novedades de KDE Plasma bastante antes que en Kubuntu. Pero, si buscamos estabilidad, KDE y Ubuntu esta última será nuestra mejor opción. Si queremos lo mejor de Arch Linux sin complicaciones está Manjaro.

Los paquetes Flatpak tienen lo mejor del software libre. Gracias a los paquetes Snap accedemos a lo mejor del software privativo para Linux.

¿Te gustan los escritorios livianos? Tienes Mate o LXQT. ¿Los bonitos? Budgie Desktop te va a encantar ¿Quieres personalizarlo? KDE o Cinnamon tienen opciones para todos los gustos. Y como hay gente para todo, también está Gnome.

Por supuesto que también tiene que haber cooperación. A nivel del núcleo Linux para que cada vez más hardware sea compatible. Haciendo investigaciones de mercado, para anticiparse a las necesidades de los usuarios creando productos novedosos e interesantes. Y por supuesto en el nivel institucional, para evitar legislaciones que privilegien el software privativo y eviten abusos de las licencias abiertas.

Pero, en lo que respecta al producto final, cuantas más opciones haya, mejor. En el Carrefour de mi barrio hay más marcas de chocolates que de brócoli congelado. Y ¿Saben qué? La gente sigue prefiriendo comer chocolate.