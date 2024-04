En la comunidad Linux, somos muchos los que responderíamos «Fedora» si nos preguntaran cuál es la distribución GNOME por excelencia. Sí, están Ubuntu y Debian, pero la primera cambia la interfaz para ofrecer una experiencia propia y la segunda suele ir varias versiones por detrás de lo último. Es por esto que he tenido que mirar bien la fecha cuando he leído sobre una propuesta que pide que, empezando por Fedora 42, el escritorio de la versión principal pase a ser Plasma.

La descripción de la propuesta reza «Cambiar la experiencia por defecto de Workstation a KDE Plasma. El escritorio GNOME se mueve a una edición/spin separada, manteniendo el bloqueo de la liberación«. El cambio, de producirse, sería dentro de aproximadamente un año, cuando se espera que llegue Fedora 42. Pero, ¿es probable que termine pasando?

La propuesta existe, pero parece poco probable que Fedora 42 pase a usar Plasma

En la descripción se explica que con Plasma 6, KDE Plasma se ha desarrollado con una calidad alta y ofrece una buena experiencia de escritorio. Según la propuesta, «Plasma ha estado a la vanguardia de la creación de una plataforma de escritorio cohesiva que permite al usuario controlar plenamente su experiencia informática».

Además, continua, «Plasma proporciona esta experiencia accesible, altamente flexible y extensible al usuario con previsibilidad en todas las versiones de Plasma. A diferencia de otras experiencias de escritorio como GNOME Shell, las API aprovechadas por los applets / widgets de Plasma han sido más estables a través de versiones «menores» de Plasma, reduciendo la frustración del usuario a largo plazo y promoviendo un ecosistema más saludable para desarrolladores y usuarios por igual«.

Wayland tiene su parte de culpa

Una de razones que motivan la propuesta es Wayland. Hace meses fueron los desarrolladores de PCSX2 los que pusieron a GNOME en el punto de mira, llegando a asegurar que «es un completo desastre». Aunque no son muy fans de Wayland en general, sí que dijeron que al menos en KDE no va tan mal, no es tan buggy.

La propuesta asegura que KDE ofrece la experiencia de escritorio Wayland más avanzada hoy en día, soportando cosas como el escalado fraccional, gestión de colores, ratio de refresco variable en las pantallas compatibles y soporte para aplicaciones X11 heredadas, entre otras cosas.

También se menciona que Plasma está en cada vez más dispositivos, siendo el último en llegar la Steam Deck, pero también está en los aparatos de PINE64 u ordenadores Tuxedo.

En lo personal, yo habría jurado que era al contrario, ya que GNOME pasó a usar Wayland antes que KDE. Pero mis pruebas se han limitado a un uso normal del sistema operativo, y el portátil en donde juego a emuladores tengo KDE en X11. Así que YO no he notado ninguna diferencia, por lo menos a favor de Plasma.

La posibilidad de que sea sólo un toque de atención

A mí, que me gusta mirar las cosas desde diferentes puntos de vista y buscarle los tres pies al gato, la propuesta me parece seria, y que el día 2 de abril siga publicada me hace descartar que sea una broma de April Fools’. Pero, valorando posibilidades, una es que todo esto sea un amago, un farol, un toque de atención para que GNOME siga mejorando su experiencia en apartados como Wayland.

Fedora y GNOME llevan mucho tiempo juntos, yo diría que desde siempre, y el cambio suena irreal. Pero no es imposible. Ubuntu también empezó con GNOME en 2004 y lo abandonó en 2011 para usar Unity. Volvió años más tarde, pero la «aventura» la tuvo.

Fedora es actualmente la experiencia más GNOME que existe, y el matrimonio siempre ha parecido ejemplar. Yo suelo decantarme por el software de KDE y no vería con malos ojos el cambio, pero me suena tan extraño…

Lo único confirmado a estas alturas es que Fedora 42 llegará en el primer cuarto de 2025. Todo lo demás está por ver. ¿Terminaremos viendo a Fedora cambiarse de gorro?