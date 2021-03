La sorprendente (e injustificada) reacción adversa a la vuelta de Richard Stallman a la Free Software Foundation, invita a ponernos el sombrero de aluminio e intentar ver más allá de las declaraciones basadas en la corrección política. Que quede claro que esto es una especulación personal mía y que solo la realidad demostrará si estoy en lo cierto o debo cambiar la medicación.



Tengo que hacer dos aclaraciones. Me pasé años criticando a Richard Stallman. Para mi gusto dedicaba más tiempo a denostar al software y servicios privativos que a desarrollar productos competitivos basados en software libre. Tampoco me gustaba la promoción de hardware capado para que pudiera correr distribuciones Linux aprobadas por la FSF. Por suerte, esto cambió con la llegada de proveedores de hardware amigable, pero no gracias a Stallman ni a la Free Software Foundation.

Por otra parte, de los escritores de Linux Adictos, soy el que más abiertamente apoyó la incorporación de empresas al mundo del software libre y de código abierto, así como la aparición de nuevas opciones de software privativo.

Habiendo escrito esto, para que se entienda mi postura, llegó el momento de entrar en materia.

Una pequeña teoría conspirativa para intentar explicar la manía anti Stallman

Mi compañero Darkcrizt hizo un excelente trabajo resumiendo los apoyos y repudios que se registraron el fin de semana. Dejando de lado los activistas individuales, casi toda la lista de instituciones opositoras mencionadas (y las que se agregaron posteriormente) tienen algo en común. Fuerte apoyo económico corporativo.

Veamos:

Fundación Mozilla: He escrito largo y tendido sobre la pendiente resbaladiza de la Fundación Mozilla motivada por demostrar mayor interés en la corrección política que en hacer un buen navegador. Con una participación de mercado cada vez más chica, su principal sostén económico es Google. Recientemente se desprendió de personal y proyectos que fueron contratados inmediatamente por Google y Microsoft entre otras empresas.

Recientemente se entre otras empresas. Open Source Initiative: Entidad con un propósito parecido al de la Free Software Foundation, recientemente tuvo que repetir la elección de su comité de dirección porque aprovechando una vulnerabilidad en un proceso interno se manipularon los resultados. Recientemente la OSI rechazó validar una licencia que hubiera impedido que una empresa utilizara la tecnología de Elastic en forma gratuita para competir con un servicio similar. La empresa para la que Elastic quería protección era AWS, la división de servicios en la nube de Amazon que, casualmente es uno de los sponsors premium de la OSI .

porque aprovechando una vulnerabilidad en un proceso interno se manipularon los resultados. Recientemente la OSI rechazó validar una licencia que hubiera impedido que una empresa utilizara la tecnología de Elastic en forma gratuita para competir con un servicio similar. . Red Hat:La subsidiaria de IBM es sponsor de GNOME (La Fundación GNOME fue una de las primeras en salir a repudiar a Stallman) Casualmente también apoya a la Open Source Initiative. Recientemente Red Hat estuvo en el ojo de la polémica porque cambió el objetivo del proyecto CentOS, de ser una alternativa a Red Hat Enterprise Linux a ser su banco de pruebas.

Detengámosnos un poco más en el caso de Red Hat. De acuerdo a un documento publicado en agosto del 2020 por la FSF 708.016 dólares procedían de las cuotas de los miembros, mientras que la mayor parte de sus ingresos, 1.383.003 dólares, procedían de otros contribuyentes como Red Hat.

Los del sombrero rojo están decididos a que su dinero rinda:

Red Hat es un donante y colaborador desde hace mucho tiempo en los proyectos administrados por la FSF, con cientos de colaboradores y millones de líneas de código aportadas. Teniendo en cuenta las circunstancias de la renuncia original de Richard Stallman en 2019, Red Hat se horrorizó al enterarse de que se había reincorporado a la junta directiva de la FSF. Como resultado, estamos suspendiendo inmediatamente toda la financiación de Red Hat a la FSF y cualquier evento organizado por la FSF. Además, muchos contribuyentes de Red Hat nos han dicho que ya no planean participar en eventos liderados o respaldados por la FSF, y los apoyamos.

Pero, es el siguiente párrafo el que hará las delicias de los conspiranóicos

En 2019, pedimos al consejo de la FSF que aprovechara la oportunidad creada por la salida de Stallman para hacer la transición hacia una composición más diversa e inclusiva del consejo. La FSF sólo dio pasos limitados en esta dirección. El regreso de Richard Stallman ha reabierto las heridas que esperábamos que se curaran lentamente tras su marcha. Creemos que para recuperar la confianza de la comunidad del software libre en general, la FSF debería hacer cambios fundamentales y duraderos en su gobierno.

Uno no puede menos que preguntarse si los «cambios fundamentales y duraderos» son como los que hizo el proyecto CentOS en su órgano de dirección que a cambio de apoyo económico terminaron incorporando miembros de la empresa y aprobando el cambio de dirección del proyecto.

Diego ¿Verdaderamente crees lo que estás escribiendo?

¿Qué Stallman es el obstáculo más firme para que los principios del software libre se cambien para favorecer intereses corporativos? ¿Que están usando sus actitudes cuestionables y la moda cancelatoria para sacárselo de encima?

De ninguna manera, las organizaciones mencionadas son irreprochables y solo buscan el mejoramiento del software libre. Solo es una serie de coincidencias que seguro estoy malinterpretando. Además, no pude encontrar en ninguna parte la participación de George Soros, y, ninguna teoría conspirativa que se precie puede funcionar sin la participación de Soros.