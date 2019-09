Una nueva versión de OSGeoLive está disponible para descarga

A menos que entre nuestros lectores abunden los interesados en la manipulación y análisis de datos geográficos, la aparición de una nueva versión de OSGeoLive no va a causar gran expectativa. En el fondo es un lástima. Se trata de una de las pocas distribuciones cuya existencia está justificada. También, es uno de los ejemplos de todo lo bueno del código abierto.

Qué es y que trae esta nueva versión de OSGeoLive

OSGeoLive es una distribución Linux (está basada en Lubuntu) que se ejecuta directamente desde un DVD de inicio o una unidad USB. También se puede descargar en la forma de un archivo de disco de máquina virtual prefabricado (vmdk) para que se ejecute en un entorno VMware Workstation o VirtualBox. Por supuesto, es posible instalarlo de la forma tradicional como un sistema de arranque dual o como un sistema de operación único.

Su contenido está compuesto en su totalidad por software libre, lo que permite su libre distribución, duplicación y transmisión.

Esta nueva versión de OSGeoLive proporciona aplicaciones preconfiguradas para el uso de los interesados en el análisis geoespacial, incluyendo almacenamiento, publicación, visualización, análisis y manipulación de datos. Además, contiene ejemplos de conjuntos de datos y documentación.

Pero, la utilidad de esta distribución no se limita solo a los interesados en el análisis y manipulación de datos geográficos. También los viajeros frecuentes, profesionales o por diversión, deberían darle una mirada. OSGeoLive nos permite acceder a una cantidad de mapas del mundo disponibles bajo licencias abiertas.

Otro punto a favor de la distribución, es que solo incluye el software necesario. Ya hemos comentado el caso de distribuciones especializadas que se limitan a instalar un par de programas a la configuración por defecto de la distribución madre. Si necesitas programas de oficina o alguna otra herramienta que no sea necesaria para el correcto funcionamiento del sistema, deberás instalarla desde repositorios.

Sistema de información geográfica

La función de esta distribución Linux promovida por la Open Source Geospatial Foundation, pretende suministrar herramientas de código abierto para la organización, almacenamiento, manipulación, análisis y modelización de grandes cantidades de datos procedentes del mundo real que están vinculados a una ubicación geográfica.

En este caso, la fundación seleccionó unas 50 aplicaciones de código abierto geoespaciales de alta calidad preinstaladas y preconfiguradas con conjuntos de datos de muestra. También se pueden obtener gratuitamente mapas del mundo y diversos resúmenes de proyectos con guías de inicio rápido paso a paso para cada aplicación geoespacial.

Los requisitos del sistema son bastantes flexibles, gracias al escritorio liviano y la ausencia de bloatware.

1 GB de RAM mínimo. 2 GB para utilizar las aplicaciones basadas en Java).

CPU compatible con i386 o AMD64 de 1 GHz.



Disco duro opcional si queremos guardar nuestro trabajo.

Conexión a Internet opocional para usar las aplicaciones web.

Algunas herramientas incluídas

Hay que aclarar que la distribución incluye tanto aplicaciones de escritorio como accesos directos a aplicaciones web. Aunque el programa se inicia en inglés, cuando se inicia nos da las indicaciones para cambiar los parámetros a nuestro idioma.

Mapnik: Herramienta para la renderización de mapas de calidad. Es utilizada entre otros servicios por Open Stret Maps.

MapSlicer es una aplicación gráfica para la publicación de mapas en línea. Se puede utilizar para crear superposiciones de mapas estándar como los de OpenStreetMap, Google Maps, Yahoo Maps o Bing Maps. Los mapas que creamos pueden ser visualizados en 3D usando Google Earth. Para publicar los mapas generados, solo debemos publicar el directorio generado en un servidor web.

GPSPrune: Se trata de una herramienta para ver, editar y convertir datos de coordenadas de sistemas GPS. Se pueden correlacionar fotos y archivos de audio con las coordenadas utilizando las marcas de tiempo del archivo. También superponer los datos a mapas de Open Stret Maps.

GRASS GIS: GRASS es la sigla de (Geographic Resources Analysis Support System), es una suite de software libre y de código abierto para el manejo y análisis de datos geoespaciales, procesamiento de imágenes, producción de gráficos y mapas, modelado y visualización espacial.

No se me ocurre para que podría yo necesitar esta distribución. Pero me entusiasmé y voy a instalarla en un lugar vacío del disco rígido y empezar a jugar con los sets de datos preinstalados. Si les pasa lo mismo, o si son profesionales del análisis geoespacial, pueden descargarla desde aquí.