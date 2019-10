Una denuncia contra Avast asegura que los productos antivirus de la firma espiaron a más de 400 millones de usuarios. El instrumento del espionaje es la extensión Avast Online Security que estos productos animan a instalar en el navegador de los usuarios para obtener la máxima protección.



Esto puede evitarse si usas Firefox, Chrome, Edge o algún otro navegador. Pero Avast tiene su propio navegador enfocado en la privacidad.

En el caso del producto Avast Secure Browser tiene Avast Online Security instalado por defecto. Está oculto en la lista de extensiones y no puede ser desinstalado por medios regulares. Su funcionalidad aparentemente se considera una parte integral del navegador. Lo mismo sucede si usas AVG Secure Browser que ahora también es propiedad de Avast

La explicación de una denuncia contra Avast

Cuando la extensión Avast Online Security está activa, solicita información sobre los sitios web visitados por el usuario a un servidor Avast. En el proceso, transmite datos que hacen posible reconstruir todo el historial y gran parte de su comportamiento de navegación. La cantidad de datos que se envían va mucho más allá de lo que es necesario para que la extensión funcione, especialmente si se compara con soluciones de la competencia como Google Safe Browsing.

A decir verdad, la Política de Privacidad de Avast informa de este comportamiento asegurando que guarda los datos en forma anónima sin decir por cuanto tiempo lo hace.

La transmisión de datos se pudo comprobar dado que cada vez que un usuario abre una pestaña, el navegador se conecta primero a este sitio

La consulta no sólo se envía cuando se accede a una página, sino que también ocurre cada vez que se cambia entre pestañas. Y, si abres un buscador, se enviarán todos los enlaces que se encuentren en esta página, ya sea un resultado de búsqueda o un enlace interno del motor de búsqueda.

Algunas alternativas

Como de costumbre, el código abierto nos brinda excelentes alternativas para salvaguardar nuestra privacidad, No conozco ninguna solución que integre antivirus y navegador, por lo que voy a comentar las alternativas por separado.

Antivirus

Armadito Antivirus

Este software funciona con Windows y Linux. Dado que el panel de administración es una página web, puede controlarse en forma remota. Algunas de sus características son:

Detección de malware tradicional.

Compatibilidad con la base de datos de ClamAV para que pueda escanear su correo electrónico en busca de virus.

Soporte para utilizar la regla YARA al examina cualquier directorio o archivo que se sospeche que es malicioso.

Módulos de detección heurística para comprobación de los binarios y los documentos PDF en busca de nuevos virus desconocidos hasta ahora.

Capacidad de poner en cuarentena zonas específicas.

ClamAV

Este es un viejo conocido que incluso podemos encontrar en los repositorios de varias distribuciones. También está disponible para Windows, Mac y xBSD.

Algunas de sus características son:

Un demonio de escaneo con múltiples subprocesos y utilidades de línea de comandos para el análisis de archivos bajo demanda.

Actualización automática de la base de datos de software malicioso.

Soporte para varios tipos de archivos.

Capacidad para descomprimir archivos.

Escaneo de páginas web y correo electrónico.

Puede usarse desde la terminal.

Navegadores

Comienzo aclarando que no uso Chromium, por lo tanto no estoy en condiciones de opinar si debería estar en la lista.. Si ustedes creen que debería estar entre las alternativas de navegadores con características de privacidad, tienen a su disposición el formulario de comentarios. Pero, un poco de seriedad, no sugieran Google Chrome.

Firefox

A pesar de algunas concesiones a lo políticamente correcto que llevó a la Fundación Mozilla a aabandonar la meritocracia por la “inclusión” el navegador sigue incorporando mejoras. Todas ellas fueron comentadas oportunamente por mis compañeros.

El navegador también tiene su base de datos de sitios maliciosos que nos avisa cuando intentamos entrar en alguno de ellos.

Brave

Este navegador está desarrollado por el ex responsable de los laboratorios de Mozilla. Asegura ser 8 veces más rápido que la competencia (incluyendo Google Chrome) y bloquea la descarga de contenido no deseado que permitan el seguimiento. Incluye un bloqueador de publicidad preinstalado y dos modos de navegación privada, uno de ellos usando la red Tor.