Una aplicación de copia para usuarios domésticos de Nextcloud

Nextcloud es de esos proyectos que no solo no tienen nada que envidiarle al software privativo, sino que muchos fabricantes de hardware lo entregan como parte de sus productos. Se trata de una solución integral en la nube para productividad y trabajo colaborativo que puede competirle de igual a igual a Google Workspaces o Microsoft 365.

Aunque el financiamiento viene de la comercialización de soluciones corporativas, el usuario doméstico o pequeños negocios que quieran tomarse la molestia de aprender a instalarlo y gestionarlo en su propio servidor, pueden utilizarlo en forma gratuita.

Es pensando en estos usuarios que los desarrolladores acaban de hacer un nuevo anuncio. Nextcloud Backup, va a ser una solución de copia de seguridad incremental totalmente encriptada que no sólo es fácil de usar, sino que ofrece un conjunto completo de funciones incluyendo una amplia gama de opciones de copia de seguridad y la posibilidad de buscar en una copia de seguridad para encontrar archivos y carpetas individuales cuando no se necesita una restauración completa.

Como dije antes, desde Nextcloud destacaron que el software fue creado pensando en los usuarios domésticos, así como en las pequeñas empresas familiares, que probablemente nunca se conviertan en clientes de pago.

Según Maxence Lange, el ingeniero de software de Nextcloud que es el principal desarrollador de la aplicación Backup:

Las empresas utilizan soluciones de copia de seguridad potentes pero complejas para proporcionarles la seguridad de los datos que comparten con Nextcloud. Para los usuarios privados, este tipo de soluciones suelen ser excesivas. Nuestra nueva aplicación de copia de seguridad ofrece una forma increíblemente sencilla de garantizar que, incluso en el peor de los casos, como la pérdida total de un servidor, los datos estén seguros en la instancia de un amigo o familiar, preservando, por supuesto, la privacidad mediante el cifrado.

Desde que escribo en Linux Adictos, he comentado un montón de proyectos que tienen una versión corporativa y una versión comunitaria. Es la primera vez que alguno de los responsables se ocupa de los usuarios de la versión autoalojada.

Las necesidades de los usuarios domésticos suelen ser bastante diferentes a las de los usuarios de las grandes empresas. Muchas veces los desarrolladores creen que basta con cumplir con los términos de la licencia publicando el código. Pero, muchas veces la documentación es incompleta, desactualizada y difícil de comprender.

Me pasó con Nextcloud (No digo que sea culpa de ellos) al tratar de instalar Collabora Office u OnlyOffice. Me daba un determinado error que fui incapaz de solucionar. Seis meses después, instalando otro proyecto, encontré la respuesta. Peor fue con otro proyecto de código abierto llamado Mautic. Necesité consultar cinco tutoriales diferentes para terminar la instalación.

Cómo funciona la nueva herramienta de copia de Nextcloud

Con Nextcloud Backup, el usuario debe buscar a otro de confianza que tenga su propio servidor Nextcloud y pedirle que le cree una cuenta de usuario. A continuación, puede configurar la aplicación para que almacene regularmente copias de seguridad comprimidas y encriptadas de los datos en el servidor Nextcloud. Si algo va mal, se puede recuperar toda la instalación o archivos y carpetas individuales.

La nueva aplicación, ahora en fase beta, estará disponible con sus funcionalidades completas con la versión 23 de Nextcloud.

Prestaciones actualmente disponibles