Un usuario de Proton Mail fue arrestado en España debido a que el servicio filtro sus datos

Antes de explicar la nota, me gustaria tener que evitar la molestia de muchos y sobre todo para que se entienda que es una noticia de interés y no un clickbait. Para ello me gustaría explicar un poco sobre el servicio de Proton Mail, el cual muchos conocerán e incluso puede que sean usuarios.

Para quienes desconocen del servicio, les puedo decir que este es un servicio de correo electrónico, similar a Outlook, Gmail, Yahoo Mail (por mencionar los más populares), pero que a diferencia de ellos es conocido por su fuerte enfoque en la privacidad a través de su cifrado de extremo a extremo y su política de no registros.

Otro dato importante de Proton Mail, es que el servicio tiene su jurisdicción en Suiza, es decir que aunque el contenido de los correos electrónicos y los archivos siempre están cifrados y no son accesibles, por cuestiones de la ley en Suiza, si se requiere de la cooperación con solicitudes formales a través de los canales legales adecuados, el servicio debe de cooperar y brindar toda la información necesaria y solicitada (siempre y cuando esto sea posible).

Ya explicado y entendido esto, podemos pasar a la noticia, ya que el reciente caso que involucra al servicio con la policía española, ha destacado una ola de críticas debido a que si en realidad existe «la supuesta protección y la privacidad» y sobre todo si con el «pretexto» de la seguridad nacional, estos deban ser vulnerados.

Este caso específico, donde se involucra a Proton Mail, como tal, el servicio tuvo que cooperar debido a este detalle de su jurisdicción en Suiza, situación que le costó a la empresa verse envuelta en controversias debido a su cumplimiento de solicitudes legales que resultaron en arrestos de individuos relacionados con actividades políticas.

“Proton Mail es consciente del caso relacionado con presuntas amenazas contra el Rey de España, pero generalmente no comentamos casos específicos. Es importante destacar que Proton Mail proporciona privacidad por defecto y no anonimato por defecto. La privacidad significa que el contenido de los correos electrónicos y los archivos siempre están cifrados y no pueden ser leídos por Proton Mail. Sin embargo, el anonimato requiere acciones específicas por parte del usuario, como no agregar una dirección de recuperación opcional como la de Apple. Es importante tener en cuenta que Proton Mail no requiere la adición de una dirección de recuperación, ya que esta información podría divulgarse por orden de un tribunal suizo en casos relacionados con actividades ilegales, como el terrorismo, que también es ilegal en Suiza».

La controversia radica en que Proton Mail facilitó la dirección de correo electrónico de recuperación asociada con la cuenta de «Xuxo Rondinaire» (seudónimo utilizado por el individuo), esté era sospechoso de tener vínculos con la policía catalana y de apoyar al movimiento Tsunami Democràtic.

Cabe mencionar que posterior a ello, las autoridades españolas, tras recibir esta información por parte de Proton Mail, solicitaron a Apple datos adicionales relacionados con el correo electrónico, lo que finalmente condujo a la identificación del individuo.

Betsy Jones, portavoz de Proton, mencionó que las actividades ilegales no son toleradas en las plataformas de ProtonMail, según lo estipulado en sus términos y condiciones. La empresa cuenta con equipos dedicados que manejan los casos de abuso de sus términos y condiciones, desactivando de manera rápida y proactiva las cuentas que infringen las normas. Aunque ProtonMail coopera con las autoridades según lo requerido por la ley, enfatiza que los datos proporcionados no son de mucha utilidad debido a la naturaleza cifrada de los correos electrónicos, archivos e invitaciones, que no pueden ser descifrados por la empresa.

De manera personal puedo mencionar que el actuar de Proton Mail ante el caso, fue en todo momento acatando las estipulaciones del territorio donde se encuentran sus servicios, ya que fuera en otro país, dígase Alemania, Países Bajos, Japon, etc. El servicio debe acatar las leyes de la entidad donde se encuentra, dado que es una empresa formalmente establecida.

Anteriormente en el auge del «warez», muchos servicios de descargas directas se protegían al tener sus servidores en países donde sus leyes no contemplaban como «ilegal» la actividad o el tipo de contenido. En cambio, ahora las cosas son muy diferentes debido al gran crecimiento y demanda de los servicios de contenido.

Otro caso similar es al de Apple, el cual escanea automáticamente las fotos para detectar imágenes de abuso infantil en la galería de fotos de los usuarios. Algo que preocupo en su momento a muchos usuarios y no porque fueran a tener contenido de este tipo, si no por el mismo tema de la privacida, y aunque en este caso puede ser más «entendible» y «aceptable», no deja de ser una de las caras de la moneda en el tema de la privacidad de la información de los usuarios.

Finalmente, solo queda hacer un poco de conciencia en el cómo entregamos almacenamos nuestra información, ya que a pesar de que pueda no infringir en nada, tampoco estamos exentos de las filtraciones de datos o ser víctimas de robo de datos.

