Al leer esta noticia, publicada por Canonical el pasado 28 de febrero, una vena friki me ha hecho pensar, en inglés, «Oh, my god, here we go again». Y es que hace ahora algo menos de diez años, la compañía responsable de Ubuntu y liderada por Mark Shuttleworth anunció algo que sonaba muy bien: un sistema operativo que funcionaría en cualquier dispositivo, fuera móvil o de escritorio. De aquello ha quedado Ubuntu Touch, pero gracias a que UBports decidió seguir adelante con el proyecto. Y no es lo mejor que podemos instalar en un móvil Linux.

Pero aquí está Canonical otra vez queriendo meterse en el terreno de los teléfonos móviles, aunque esta vez de una manera muy diferente. Va a colaborar con Vodafone para probar una nueva tecnología que usa Anbox Cloud y la potencia de las redes de teléfonos móviles para convertir televisiones, ordenadores y vestibles (wearables) y otros dispositivos en «teléfonos inteligentes de la nube».

Canonical lo vuelve a intentar, pero con un punto de vista diferente

El prototipo de Cloud Smartphone se presentará en la MWC 2022 que se está celebrando en Barcelona, y pretenden mostrar el concepto de un teléfono que lo ejecuta todo en la nube, dejando sólo algunas funciones básicas en el mismo dispositivo. ¿Y a qué nos recuerda esto? Pues un poco a lo que hemos visto en otros apartados, como el de los videojuegos. Por ejemplo, Google promete que sólo necesitaremos un mando y un navegador web compatible para poder jugar a su Stadia. Un concepto parecido es lo que tiene en mente Canonical.

Con el uso de Anbox Cloud de Canonical, Vodafone puede probar una pila de software que permite implementar la ejecución del sistema operativo Android en la nube trasladando todo el procesamiento a una máquina virtual. De este modo, el dispositivo elegido sólo tendrá que utilizar las capacidades básicas de decodificación de vídeo, lo que permitirá que objetos sencillos asuman las tareas del smartphone. La integración con funciones que permanecen en el dispositivo físico como la cámara, la localización o los sensores disponibles, proporciona al usuario un entorno que no muestra ninguna diferencia con el que está acostumbrado a tener habitualmente.

La clave: Anbox Cloud

Según Canonical, Vodafone ha decidido trabajar con ellos por la experiencia que tienen con la virtualización de Android, con lo que se pueden replicar o similar millones de aplicaciones en la nube gracias a Anbox Cloud.

Y es que ahora están apostando todos por servicios en la nube. Ya no son sólo los servicios como Netflix, Spotify o Stadia; es que por ejemplo Manjaro también nos prometió que se podría ejecutar en un iPad para más tarde anunciar que estaría disponible dentro de Shells, lo que es un servicio de máquinas virtuales en la nube. No sé cómo acabará esto nuevo de Canonical, pero si saliera adelante podríamos alargar la vida de nuestros teléfonos, ya que el software no se ejecutaría en los mismos y las actualizaciones futuras no deberían pesarles.

Ahora mismo lo único cierto es que Canonical se ha asociado con Vodafone para empezar a experimentar. Del resto, sólo el tiempo dirá.