Después de vender su empresa de seguridad en Internet y antes de fundar Canonical, la empresa detrás de Ubuntu, Mark Shuttleworth se tomó unas vacaciones en la Estación Espacial Internacional. Fue el segundo turista espacial de la historia. Ignoro donde tomará sus vacaciones cuando la COVID lo permita, pero si la nueva versión Ubuntu 20.10 Groovy Gorilla es reflejo de sus preferencias actuales, probablemente sea en un balneario de aguas termales.

Comienzo aclarando que aunque esta versión está disponible a partir de hoy, las versiones de prueba para desarrolladores se liberaron desde mayo y yo vengo usándolas desde junio.

Un gorila muy maduro pero poco interesante

Ubuntu 20.10 es una distribución madura y estable, muy lejos de sus antecesoras que venían con novedades polémicas que generaban interminables discusiones en foros y blogs. Basta ver la mascota elegida para el fondo de pantalla, el «gorila maravilloso» podría ser cualquier ejecutivo calvo en cualquier directorio de una gran empresa.

No es que esto sea necesariamente malo, Canonical encontró su lugar en el mundo en el mercado corporativo que es el que paga las facturas, y al mercado corporativo no le gustan los cambios abruptos. A decir verdad a muchos usuarios domésticos tampoco.

Lo cierto es que salvo un pequeño cambio (poder iniciar sesión con las credenciales de Active Directory) no vas a encontrar en esta nueva versión nada que no encuentres en, por ejemplo Fedora 33 que sale el mes próximo. En realidad Fedora adopta el sistema de archivos Btrfs por defecto por lo que tiene una novedad que Ubuntu no)

Comencemos con lo que ya no está.

En 2017 el ingeniero de marketing técnico de Intel, Brian Richardson reveló en una presentación que la compañía requerirá UEFI Clase 3 o superior a partir del año actual eliminando el soporte para «Legacy BIOS» en todas sus plataformas. Esto permitirá mitigar riesgos de seguridad, requerirá menos validación por parte de los proveedores y garantizará e la compatibilidad con tecnologías más modernas.

Debido a este cambio, en los productos Intel no podrán funcionar sistemas operativos de 32 bits ni los programas creados para ellos en forma nativa. Tampoco se podrá usar hardware antiguo, como los RAID HBA (y por lo tanto los discos duros más antiguos que están conectados a esos HBAs), placas de red e incluso tarjetas gráficas que no son compatibles con UEFI (Todos los modelos lanzados antes del 2012)

Hace un par de meses los desarrolladores de Ubuntu comunicaron que para adaptarse a estos cambios GRUB2 sería el único gestor de arranque para todos los medios de instalación. Los desarrolladores de Fedora iban a tomar una decisión similar, pero decidieron postergarla.

Este cambio afecta a algunos equipos anteriores a la era UEFI. En las distribuciones que usan el instalador Calamares (Ubuntu Studio y Kubuntu) solo verás un aviso sugiriendo que crees una partición adicional. Pero, las que utilizan Ubiquity, en caso de que tengas otro sistema operativo en el disco rígido, podrías recibir un mensaje de error y la detención del instalador.

Por cierto, si tienes un equipo antiguo te sugiero crear el pendrive de instalación con UNetbootin. UNetbootin toma sus propias decisiones sobre como crear un medio de instalación por lo que te evitas problemas que podrías tener usando otras herramientas.

GNOME 3.38

El escritorio GNOME ahora nos permite acomodar manualmente los iconos de las aplicaciones en el tablero arrastrando y soltando y nos devuelve la opción para reiniciar en el menú de apagado de la barra superior derecha.

Dos opciones que los usuarios de computadoras portátiles van a apreciar son la posibilidad de compartir la red inalámbrica mediante un código QR que se muestra desde las opciones de red y ver el porcentaje de batería disponible desde el menú de la barra superior.

Ubuntu 20.10 Groovy Gorilla funciona gracias al kernel Linux 5.8. Esto significa un mejor soporte para AMD Renoir, añadir conectividad para Thunderbolt 4 en dispositivos ARM, nuevos drivers exFAT, y una mejor gestión de la energía.

Mi opinión

Ambrose Bierce definió al egoista como «la persona que piensa en sus problemas en lugar de pensar en los míos» Estas últimas semanas me han salido canas intentando que mi viejo hardware y Ubuntu 20.10 se pusieran de acuerdo. De hecho, un medio de instalación que hice con otra herramienta diferente a UNeetbootin tarda 20 minutos en arrancar y hay un desarrollador de Ubuntu volviéndose loco tratando de entender por qué. Pero, por mucho que me haya afectado las decisiones tomadas, mi hardware obsoleto es problema mío.. No se puede seguir dándosele soporte a todos los equipos toda la vida.

Siendo lo más objetivo que soy capaz, tengo que llegar a la conclusión de que Ubuntu 20.10 Groovy Gorilla alcanzo un alto grado de madurez, no vas a encontrar novedades pero las cosas que ya conoces funcionan mejor que nunca.

Si estás cómodo en Ubuntu 20.04 no hay motivos para que cambies, pero, tampoco hay motivos para que nolo hagas.