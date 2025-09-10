Un incidente reciente ha puesto en alerta a parte de la comunidad: fallo llegó a ocupar cientos de gigabytes en el disco duro sin previo aviso. En cuestión de aproximadamente una hora, un jugador vio cómo el espacio libre se desplomaba de forma inexplicable.

El origen del problema se rastreó hasta un archivo de registro llamado cef_log.txt, perteneciente al sistema Chromium Embedded Framework que la app de Valve utiliza desde hace años. El caso, difundido por el usuario Top_Order_2533 en Reddit, ilustra cómo un simple log puede dispararse hasta cifras inverosímiles.

Qué ha pasado exactamente

Tras recibir la alerta de espacio casi agotado, el afectado revisó el almacenamiento con una herramienta de análisis y localizó el foco en la carpeta de Steam: cef_log.txt rondaba los 491 GB y, junto a él, aparecía un segundo fichero anterior, cef_log.previous.txt, de alrededor de 68,8 GB.

La reacción fue directa: cerrar Steam, borrar ambos registros y relanzar la aplicación. Según explicó después, volvió a la normalidad y el archivo no volvió a crecer de forma descontrolada en los siguientes inicios.

¿Por qué ocurrió? La comunidad baraja varias hipótesis: desde un bucle de registro disparado por un evento concreto hasta un fallo de red o una fuga de memoria que repite la misma anotación una y otra vez. No hay confirmación oficial, pero la sobreabundancia de entradas idénticas encaja con lo observado.

Qué es cef_log.txt y por qué existe

El archivo en cuestión es una bitácora de Chromium Embedded Framework (CEF), la tecnología que Steam integra para renderizar vistas web dentro del cliente. Su función es almacenar mensajes técnicos, habitualmente relacionados con red y conexiones.

En condiciones normales, estos logs son pequeños porque solo guardan eventos puntuales. Cuando aparece un bug que provoca que se escriba la misma incidencia de forma continua, el fichero puede inflarse en segundos o minutos hasta consumir gran parte del almacenamiento.

Casos anteriores y señales en la comunidad

No es el primer aviso de este estilo. En GitHub se documentó en 2023 un incidente similar con un log de 54 GB en Linux, que se resolvió reinstalando Steam desde cero para cortar cualquier estado corrupto.

Retrocediendo más, una publicación de 2019 en Reddit apuntó a un bug en la aceleración por hardware de las vistas web como detonante del crecimiento de los registros. Desactivar esa opción en la configuración del cliente frenó la generación masiva de entradas.

También hay menciones a otros episodios menos extremos (archivos de 1 GB o decenas de GB). Aunque el patrón no es sencillo, convergen informes en sistemas Linux, lo que podría indicar una mayor exposición en ese entorno.

Cómo detectarlo y qué hacer si te ocurre

Si notas que el espacio libre cae en picado sin motivo aparente, revisa la carpeta de instalación de Steam y, dentro, el directorio de logs. Busca especialmente cef_log.txt y comprueba si su tamaño es anormal.

Para actuar con seguridad, cierra completamente el cliente de Valve, borra cef_log.txt (y cef_log.previous.txt si existe) y vuelve a abrir Steam. En la mayoría de casos reportados, la eliminación del archivo no provoca efectos secundarios y libera el almacenamiento al instante.

Si el problema persiste, prueba a desactivar la aceleración por hardware en los ajustes de la aplicación. Como medida definitiva, una reinstalación limpia de Steam suele restaurar el comportamiento correcto cuando hay estados o configuraciones dañadas.

Conviene además vigilar el uso del disco de vez en cuando y, si manejas scripts o herramientas de mantenimiento, contemplar la revisión periódica de los ficheros de log para evitar sorpresas desagradables.

¿A quién afecta y cuál es el alcance?

Los avisos recopilados se concentran en Linux, aunque no hay pruebas concluyentes de que se trate de un fallo exclusivo de ese sistema. En cualquier caso, el impacto global parece acotado: aprox. el 2,67 % de los jugadores de Steam usa Linux, frente al 1,77 % en Mac y una mayoría amplia en Windows.

Hasta la fecha, Valve no se ha pronunciado sobre el incidente, aunque en ocasiones ha lanzado parches de urgencia para problemas relacionados con Steam y Steam Deck.

Este episodio deja una idea clara: incluso un archivo de texto puede convertirse en un quebradero de cabeza si un bug dispara la escritura sin control; por suerte, borrar el log y relanzar Steam ha resultado suficiente en la mayor parte de casos, y existen alternativas sencillas si reaparece.