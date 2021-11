Está claro que Windows es el sistema operativo de escritorio más usado del mundo, y personalmente dudo que eso vaya a cambiar nunca. Prácticamente todo el software está para Windows, la mayoría de ordenadores traen Windows instalado por defecto… la historia es bien conocida. Pero usar un sistema privativo que además requiere licencia no es siempre la mejor opción, algo que quedó demostrado cuando países como Corea, Rusia y China se pasaron a Linux.

En aquel momento, uno de los motivos fue el abandono del soporte de Windows 7. Las administraciones de algunos países se replantearon si les merecía la pena seguir usando el sistema operativo de Microsoft y software como su Office, y la respuesta fue que no. Ahora, un estado alemán pretende dar un paso similar, tal y como podemos leer en este artículo de Heise o en este otro de The Document Foundation, compañía que desarrolla la suite de ofimática libre más popular, es decir, LibreOffice.

Linux y software de código abierto en 25.000 ordenadores

El estado es Schleswig-Holstein, y podría ser el primero de muchos. En Heise dicen que el gobierno federal, junto a otros estados federales, han estado desarrollando software de código abierto para reducir la dependencia de la administración de compañías como Microsoft. Los planes están sobre la mesa, pero de momento es sólo Schleswig-Holsten el que va a dar el paso, y no será a corto plazo.

La intención es sustituir Microsoft Office por LibreOffice y Windows por Linux en unos 25.000 ordenadores de funcionarios y empleados del estado, entre los que también hay maestros. La transición se llevará a cabo en 2026. Pero, además, también están usando mucho Jistsi en sus comunicaciones, otro software de código abierto.

Los cambios como los mencionados de países como Rusia, China y Corea son pequeños, aunque dos de esos tres países sean grandes. Este de un estado alemán tampoco es un paso enorme, pero desde allí aseguran que están animando a otros países, y también se están planteando lo mismo en Bremen, Hamburgo y Sajonia-Anhalt. ¿Qué pasaría si toda Alemania sigue el mismo camino?

En cuanto a la distribución Linux que usarían, no han dado detalles. Sí aseguran que hay cinco que pueden servirles, pero no darán más detalles hasta que lo tengan claro.

¿Bueno para todos?

Bueno, para los usuarios de Linux no es malo. Cuanto más se use, más nos cuidarán los desarrolladores, aunque dudo que Microsoft lance su Office para Linux en un movimiento desesperado para recuperar usuarios perdidos. También hay que tener en cuenta que, del mismo modo que podría llegar software que no está disponible en la actualidad, también podrían llegar software y ataques de usuarios malintencionados. Pero vamos a pensar en positivo. Linux y el código abierto siguen dando pequeños pasos adelante.