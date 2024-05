Un dispositivo Bluetooth logró conectarse a un satélite en órbita y tú pensando que no llega ni a la esquina

Hubble Network ha logrado un hecho sin precedentes y que muchos (me incluyo) creían imposible, y era lograr que un dispositivo Bluetooth pudiera conectarse a una gran distancia, logrando nada más ni nada menos que «establecer una conexión Bluetooth directamente en el espacio».

Sí, asi es como lo estás leyendo, Hubble Network ha demostrado que un simple chip Bluetooth de 3,5 mm, logra establecer conexión directamente al espacio, cubriendo una distancia de 600 km.

Esta noticia sin duda vale la pena mencionarla, ya que no me dejaran mentir, pues la gran mayoría de nosotros hemos tenido en algún momento problemas de conexión Bluetooth y solemos asociarlos a dos cosas: Pensamos que nuestro dispositivo no es lo suficientemente «competente» o que estamos muy retirados y la conexión es «débil».

Normalmente, se necesitaría un equipo especial para poder tener comunicación con un satélite, pero después de lo que ha logrado la startup «Hubble Network» de descubrir una manera de utilizar chips Bluetooth normales, los escépticos ya no tienen argumentos para menospreciar la capacidad para enviar señales directamente desde chips Bluetooth y recibirlas a grandes distancias.

Sobre la hazaña, cabe mencionar que esta se llevó a cabo después de que Hubble Network lanzara sus dos primeros satélites a bordo de la misión Transporter-10 de SpaceX desde la estación espacial Vandenberg a principios de este año, pero cabe mencionar que estos no son unos «satélites cualquiera», ya que lograron recibir señales de un simple chip Bluetooth de 3,5 mm a una asombrosa distancia de 600 km.

Se menciona que el lanzamiento fue respaldado por una financiación «Serie A» de 20 millones de dólares de «gigantes de la industria como Transpose Platform e Y Combinato». Alex Haro, cofundador y director ejecutivo de Hubble Network, destaca:

«Hemos refutado a miles de escépticos al demostrar que podemos enviar señales directamente desde chips Bluetooth y recibirlas en el espacio a 600 km de distancia. Hemos abierto un nuevo campo de posibilidades».

La importancia de la red Hubble Network radica en su capacidad para superar las limitaciones de las redes tradicionales, como la cobertura limitada en áreas remotas, el alto consumo de energía y los costos operativos elevados a escala global.

Además, la tecnología de Hubble Network promete brindar a los dispositivos IoT y equipos informáticos otra forma de recibir datos, además del acceso habitual de banda ancha al permitir que cualquier dispositivo Bluetooth se conecte a su red satelital sin necesidad de recepción celular, Hubble está abriendo el camino para un cambio de 180° en el Internet de las cosas (IoT), ya que como tal, el logro de la comunicación Bluetooth a esa distancia representa una transformación en la conectividad global.

El avance del Hubble aborda estas cuestiones de frente. Al permitir que cualquier dispositivo Bluetooth disponible en el mercado con una simple actualización de software se conecte a su red satelital sin recepción celular, están allanando el camino para una revolución en el Internet de las cosas (IoT). Imagine una cobertura global con un consumo de batería 20 veces menor y costos operativos 50 veces menores. No es sólo una mejora; es una transformación.

El potencial que tiene el uso de esta red se extiende a diversas industrias, desde la agricultura hasta la defensa, donde la capacidad de comunicación confiable y segura es crucial. Por ejemplo, Hubble Network menciona que los agricultores pueden aprovechar sensores de bajo consumo y bajo costo sin la necesidad de equipos espaciales costosos, mientras que en defensa, la seguridad de las comunicaciones es fundamental.

Finalmente, Hubble menciona que tiene planes a futuro de lanzar los siguientes 32 satélites, todos a la vez en el cuarto trimestre de 2025 o principios de 2026, formando la primera «constelación de producción» de la compañía. Esta constelación permitirá la conexión con un satélite Hubble durante aproximadamente dos o tres horas al día desde cualquier parte del mundo, mejorando aún más el potencial de esta tecnología.

Si estás interesado en poder conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.