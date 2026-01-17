La eterna pregunta de si Adobe Photoshop puede instalarse y funcionar de forma fiable en Linux empieza a tener una respuesta más concreta. Aunque todavía no hay soporte oficial por parte de Adobe, un desarrollador de la comunidad ha logrado que el instalador de Adobe Creative Cloud para Windows se ejecute con éxito sobre WINE y complete la instalación de Photoshop 2021 y Photoshop 2025 en sistemas GNU/Linux.

Este avance no significa que cualquier usuario de Linux pueda, a día de hoy, descargar Photoshop y ejecutarlo sin complicaciones, pero sí marca un punto de inflexión. Gracias a una serie de parches específicos para WINE que corrigen incompatibilidades clave, empiezan a verse instalaciones completas y ejecuciones bastante estables de Photoshop, algo que hasta hace poco era, en el mejor de los casos, muy inestable y lleno de errores (artículo de archivo).

Un desarrollador independiente desbloquea el instalador de Creative Cloud en Linux

El protagonista de este progreso es el desarrollador de código abierto conocido como «PhialsBasement», que se ha centrado en el instalador de Adobe Creative Cloud para Windows ejecutado a través de WINE. Durante los últimos meses, ha ido depurando los fallos que impedían siquiera completar el proceso de instalación en Linux, afinando la compatibilidad con distintas bibliotecas de Windows simuladas por WINE.

La clave del problema estaba en varias incompatibilidades relacionadas con MSXML3 y MSHTML dentro de WINE, componentes esenciales para que el instalador de Creative Cloud funcione correctamente. Estos módulos se encargan, entre otras cosas, de gestionar contenido HTML y XML que el instalador utiliza para su interfaz y lógica interna. Sin un comportamiento fiel al de Windows, el instalador se bloqueaba o no terminaba el proceso.

Tras una serie de correcciones, ajustes y pruebas, el desarrollador ha logrado que el instalador se ejecute de principio a fin y permita instalar aplicaciones como Photoshop 2021 y Photoshop 2025 en entornos Linux. Este punto es fundamental: hasta ahora, muchos intentos se quedaban a medio camino, con instaladores que fallaban antes de descargar o desplegar los componentes principales de Adobe.

Photoshop 2021 y Photoshop 2025 ya se instalan y arrancan en WINE parcheado

Con los parches aplicados, «PhialsBasement» ha confirmado que Photoshop 2021 y Photoshop 2025 se instalan correctamente a través del cliente de Creative Cloud funcionando sobre WINE. No se trata de una simple prueba teórica, sino de instalaciones completas en sistemas Linux que permiten, posteriormente, abrir el programa y trabajar con él.

En el caso concreto de Photoshop 2021, el desarrollador describe la experiencia como muy fluida. En sus comentarios menciona que el programa «corre muy suave» («butter smooth» en sus propias palabras), sin cuelgues ni problemas graves de rendimiento durante el uso habitual. Este comportamiento es especialmente relevante para quienes necesitan un rendimiento estable para trabajos de diseño o fotografía.

No todo es perfecto, claro. Se han detectado algunos detalles menores, como problemas con la función de arrastrar y soltar (drag-and-drop), que podrían estar relacionados más con la configuración de Wayland u otros componentes del escritorio que con Photoshop en sí. Aun así, el hecho de que el editor funcione con esta soltura en un entorno tan complejo como WINE es un salto considerable para la comunidad de usuarios de Linux.

Dónde se encuentran los parches y cuál es su estado actual

Uno de los puntos importantes es que estos parches todavía no forman parte de WINE oficial. Inicialmente, «PhialsBasement» presentó sus cambios como una petición de integración (pull request) en el repositorio de WINE que mantiene Valve, utilizado en su versión personalizada para juegos y aplicaciones en Steam y Steam Deck.

Sin embargo, la solicitud se cerró con la indicación de que era necesario dirigir primero el trabajo hacia el repositorio principal de WineHQ.org, donde se coordinan las contribuciones que acaban llegando a las versiones estables y de desarrollo que usan millones de usuarios de Linux en todo el mundo. La incorporación en este repositorio principal es un paso esencial para que, a medio plazo, las distribuciones europeas integren estas mejoras en sus paquetes de WINE sin que el usuario tenga que compilar nada a mano.

Mientras tanto, el código que permite instalar Photoshop 2021 y Photoshop 2025 en Linux mediante WINE modificado está disponible en un repositorio de GitHub mantenido por el propio desarrollador. Quien tenga experiencia técnica y ganas de experimentar puede descargar esa versión parcheada de WINE, compilarla y probarla en su distribución favorita, ya sea en entornos de escritorio tradicionales o en dispositivos más específicos.

Implicaciones para usuarios de Linux

Para muchos usuarios, uno de los grandes frenos a la adopción de Linux en entornos profesionales ha sido la falta de compatibilidad real con aplicaciones clave como la suite de Adobe. Diseñadores gráficos, fotógrafos, agencias de comunicación y estudios creativos suelen depender de Photoshop, Illustrator o Premiere, lo que obliga a mantener equipos con Windows o macOS, incluso cuando el resto del flujo de trabajo podría integrarse cómodamente en GNU/Linux.

Los avances de «PhialsBasement» apuntan a un escenario en el que cambiar a Linux ya no implique renunciar por completo a Photoshop. Si estos parches se integran en futuras versiones de WINE y, posteriormente, en Proton (la capa de compatibilidad que utiliza Valve para ejecutar software de Windows en Steam y Steam Deck), será más sencillo que profesionales y usuarios avanzados en España y el resto de Europa puedan probar Linux sin perder acceso a sus herramientas habituales.

Además, el esfuerzo no se limita a Photoshop. Aunque las pruebas principales se han hecho con Photoshop 2021 y 2025, el hecho de que el instalador completo de Adobe Creative Cloud funcione en WINE abre la puerta a que otras aplicaciones de la suite, como Premiere Pro o Illustrator, sean también más accesibles desde Linux. No se garantiza que todo funcione de inmediato, pero el primer gran muro, el propio instalador, empieza a resquebrajarse.

Posible impacto en Proton, Steam Deck y dispositivos híbridos

Uno de los destinos naturales de estas mejoras es Proton, la variante de WINE optimizada por Valve para ejecutar juegos y aplicaciones de Windows en Steam. Aunque el trabajo actual aún no ha sido incorporado a Proton, la intención del desarrollador es enviar los parches a revisión para que otros colaboradores del proyecto los evalúen y, si superan los controles de calidad, se integren en futuras versiones.

Si esto sucede, no solo los ordenadores de escritorio con Linux se verían beneficiados. También dispositivos como la Steam Deck podrían ganar un nuevo uso más allá del ocio: servir como pequeñas estaciones de trabajo creativas cuando se conectan a un monitor, teclado y ratón. Para quienes viajan mucho o quieren un equipo compacto que sirva tanto para jugar como para editar imágenes de forma puntual, la posibilidad de ejecutar Photoshop sobre Proton puede ser especialmente interesante.

Para los usuarios que en España y otros países europeos siguen atados a Windows únicamente por necesidad de software profesional, la maduración de este tipo de soluciones ofrece una vía más realista para migrar a Linux. Aunque aún será necesario valorar compatibilidad de plugins, rendimiento y estabilidad en proyectos complejos, el hecho de que el instalador de Creative Cloud deje de ser un obstáculo tan grande es ya una señal de que el ecosistema se mueve en esa dirección.

Limitaciones actuales y precauciones para quien quiera probarlo

A pesar del entusiasmo lógico que generan estas noticias, conviene tener en cuenta que el soporte de Photoshop 2025 en Linux vía WINE sigue siendo experimental. No se trata de una solución oficial de Adobe ni de un paquete integrado en las principales distribuciones, sino de un conjunto de parches aún en fase de revisión que requieren conocimientos técnicos para compilar y configurar correctamente.

Quien decida probar estas versiones de WINE modificadas debe asumir que pueden aparecer errores, comportamientos inestables o incompatibilidades con distintos escritorios o drivers gráficos. El propio desarrollador ha señalado pequeños fallos, como la funcionalidad irregular del arrastrar y soltar en algunos entornos basados en Wayland, lo que sugiere que cada sistema puede requerir ajustes adicionales.

Por ahora, esta vía se perfila sobre todo como una solución para usuarios avanzados, desarrolladores y entusiastas que quieran ayudar a probar, reportar errores y contribuir a pulir la compatibilidad. Para la mayoría de profesionales que dependen de Photoshop a diario para su trabajo en España, lo más prudente sigue siendo considerar estas pruebas como un adelanto del futuro, pero no como una plataforma de producción ya consolidada.

Un paso más en la mejora de la compatibilidad de software en Linux

En los últimos años, la comunidad de Linux ha visto cómo gran parte de los esfuerzos de compatibilidad se centraban en los videojuegos, impulsados en parte por el interés de Valve en llevar su catálogo de Steam a GNU/Linux. Herramientas como Proton han permitido ejecutar miles de títulos de Windows con un rendimiento sorprendentemente bueno, lo que ha cambiado la percepción de Linux como sistema para jugar.

Sin embargo, muchos usuarios echaban en falta un avance similar en aplicaciones de productividad y creación de contenidos, donde la dependencia de programas como los de Adobe sigue siendo muy fuerte. El trabajo sobre el instalador de Creative Cloud demuestra que esa misma tecnología de compatibilidad puede extenderse más allá del gaming y empezar a cubrir necesidades de edición, diseño y producción audiovisual.

Que Photoshop 2021 y 2025 puedan instalarse y funcionar de manera razonablemente estable en Linux mediante una versión parcheada de WINE no resuelve todos los problemas, pero sí sirve como indicador de hacia dónde se mueve el ecosistema. Si estos parches se integran correctamente en WINE y Proton, y la comunidad continúa colaborando, es probable que en los próximos años los usuarios en España y Europa dispongan de alternativas mucho más sólidas para combinar Linux con herramientas de referencia como Photoshop sin depender tanto de una partición de Windows o de máquinas virtuales pesadas.