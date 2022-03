Hace un año, Fedora anunció que iba a cambiar el diseño de su logotipo. A veces, los cambios son difíciles de encajar, y más si esos cambios son en la interfaz de un software y terminan por dificultar dar con algunas opciones. Lo que hizo Fedora en su día fue más bien estilizar su logotipo, simplificarlo, dándole una imagen más moderna pero sin alejarse mucho de lo que ya tenían. Canonical ha decidido hacer lo mismo para Ubuntu, pero en este caso parece que se nota algo más, y lo hace por tres motivos.

Lo más importante es el círculo de amigos, lo que es el logotipo en sí. En 2004 se creó un logotipo en el que los círculos representaban cabezas y las líneas curvas representaban brazos. Al diseño se le conoce como CoF, por las siglas en inglés de «Circle of Friends», y cuando se actualizó hace cerca de una década se mantuvo el diseño, cambiando sólo que pasaría a ser blanco sobre un círculo naranja. Ya en 2022, el logotipo cambiará de forma, lo que por sí mismo no es un cambio tan drástico, pero sí cuando lo sumamos todo.

Nuevo logotipo de Ubuntu, con nuevo fondo y escrito de diferente manera

Si vamos ahora mismo a la página web oficial del proyecto, arriba a la izquierda, debajo del nombre de Canonical, vemos cómo sería todo junto, con nombre y logotipo. Aparece la palabra «ubuntu», en minúsculas, con el logotipo arriba a la derecha. El fondo es naranja, y texto y logotipo son blancos. Tal y como vemos en el siguiente vídeo, las cosas cambiarán mucho dentro de más o menos un mes.

El logotipo aparece en un rectángulo, más concretamente en su parte inferior, y la palabra «Ubuntu» aparece a su derecha. La inicial pasará a ser mayúscula, algo que en lo personal me resulta tan raro que incluso me he llegado a plantear referirme al sistema operativo en minúsculas porque así lo escribe Canonical en la actualidad. Si no lo he hecho es sencillamente porque, aunque sí escribimos otros como «elementary OS» o «postmarketOS», «ubuntu» no queda tan bien, probablemente porque no tiene ninguna otra mayúscula como los «OS» anteriores.

Canonical contrató al mismo diseñador que hizo el cambio de la versión 1 a la versión 2 del CoF, pero en esta ocasión creo que el cambio es mucho más grande. Ya veremos cómo aparece la página web oficial el próximo 21 de abril, cuando se lance Ubuntu 22.04 LTS Jammy Jellyfish, pero yo ya puedo decir que, como mínimo, esa «U» no debería estar así. Cuestión de gustos, pero los comentarios al vídeo de YouTube parecen ser unánimes: Canonical, no. Puedes hacerlo mejor, y estás a tiempo de dar marcha atrás.