Ultramarine 44 ya está disponible como una nueva versión de esta distribución Linux basada en Fedora que busca ofrecer una experiencia lista para usar desde el primer momento. El lanzamiento actualiza la base del sistema a Fedora 44 e incorpora versiones recientes del kernel Linux y de los principales entornos de escritorio, además de incluir las personalizaciones propias del proyecto. Esta versión sucede a la anterior 43 del pasado noviembre.

Ultramarine nació con el objetivo de facilitar el acceso a Fedora para quienes prefieren un sistema más completo tras la instalación, evitando parte de la configuración inicial y ofreciendo aplicaciones, controladores y ajustes adicionales. Con la versión 44, el proyecto mantiene esa filosofía mientras actualiza la mayor parte de sus componentes principales.

Ultramarine 44 llega con Linux 7.0 y KDE Plasma 6.7

La edición principal de Ultramarine 44 incorpora KDE Plasma 6.7 como entorno de escritorio, acompañado de KDE Frameworks 6.27, KDE Gear 26.04.2 y Qt 6.11.1. Esta combinación permite disfrutar de las últimas mejoras del ecosistema KDE, incluyendo optimizaciones de rendimiento, nuevas funciones y correcciones de errores.

Además de la edición con KDE Plasma, Ultramarine 44 también actualiza el resto de sus variantes de escritorio. Los usuarios pueden elegir entre GNOME 50, Xfce 4.20 o Budgie 10.10, todas ellas adaptadas a la nueva base de Fedora 44 y con las personalizaciones propias del proyecto.

Otra de las novedades es la incorporación del kernel Linux 7.0, que mejora el soporte para hardware reciente e introduce distintas optimizaciones de rendimiento, compatibilidad y seguridad. Gracias a ello, Ultramarine continúa ofreciendo una base moderna para equipos tanto de sobremesa como portátiles.

Como ocurre con cada nueva versión, también se han actualizado numerosas aplicaciones, bibliotecas y paquetes del sistema. Estas mejoras permiten ofrecer una experiencia más estable y preparada para aprovechar las últimas tecnologías disponibles dentro del ecosistema Fedora.

Ultramarine mantiene además varias características que la diferencian de Fedora estándar, como una selección de aplicaciones preinstaladas más amplia, configuraciones pensadas para facilitar el uso diario y pequeños ajustes orientados a ofrecer una experiencia más amigable para usuarios que llegan desde otros sistemas operativos.

Con Ultramarine 44, el proyecto continúa consolidándose como una de las alternativas más interesantes para quienes desean disfrutar de la tecnología más reciente de Fedora sin renunciar a un sistema preparado para utilizar desde el primer arranque.