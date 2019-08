Ultracopier un software de copia de archivos multiplataforma

Ultracopier es un software de copia de archivos con licencia bajo GPL v3, disponible para varios sistemas. Ultracopier es una excelente opción que reemplaza la copia del archivo de su administrador de archivos y con ello permite la gestión de la lista de copias, al usuario así como la recuperación en caso de error, así como la gestión de errores y colisiones.

Esta puede ser considerada una alternativa de Teracopy que se puede usar en Linux. Ultracopier es un software gratuito (aun que también tiene su versión de pago) y de código abierto con licencia bajo GPL3 que actúa como un reemplazo para los cuadros de diálogo de copia de archivos.

Dentro de sus principales características se destacan:

Es una aplicación multiplataforma disponible para los principales sistemas operativos, es decir, Linux, Microsoft Windows, MacOS.

Disponible para sistemas operativos de 32 bits y 64 bits.

Puede editar la lista de archivos y directorios copiados durante la copia o el movimiento de datos.

Pausa y reanuda la transferencia de datos durante la copia de datos.

Proporciona información sobre la velocidad de copia, datos ya copiados, datos restantes y también puede establecer limitaciones para la velocidad de copia de datos.

En algún momento sucede cuando se detiene la copia de datos cuando se produce un error, pero puede reanudar la copia de datos donde se detuvo.

Cambie el nombre de los archivos y directorios durante la copia de datos.

Puede omitir cualquier dato durante la copia.

Puede obtener más funciones instalando complementos disponibles.

Sobre Ultracopier 2

Actualmente Ultracopier se encuentra en su versión 2 y en ella se destaca la transición de Qt a C. Con lo cual la transición de Qt a C no sufre los diversos errores nunca corregidos y las limitaciones de Qt. También se destaca la adaptación de la plataforma para un mejor rendimiento y gestión de errores.

De este modo, pasamos de un motor genérico a un motor para cada sistema operativo cuyos datos internos, modo de acceso a archivos y carpetas, son específicos. Esto permite una mejor gestión de errores de disco, sistema de archivos y sistema operativo, así como un rango completo de acceso a archivos (asíncrono y sincrónico, clásico o de difusión). Con el nuevo motor, el rendimiento es tres veces mayor en algunos casos.

Otro de los cambios de esta versión 2 es en la licencia paga de Ultracopier, ya que la versión 1 no es compatible con la versión 2, porque la versión 1 ha sido compatible durante muchos años. Esto financiará un avance más rápido de la versión 2.

En la nueva interfaz predeterminada, no se ha eliminado ninguna información; la interfaz solo se ha reorganizado.

Por otro lado, se ha agregado otra información, como la velocidad por tamaño de archivo. Todos tienen su visión de la mejor interfaz (contenido, enmascarado, prioridad …), las dos interfaces que permanecen mantenidas deben satisfacer el mayor número, las otras interfaces nunca se utilizaron. Usted es, por supuesto, libre de proponer sus interfaces.

Finalmente, si algunos piensan que la ventaja de este tipo de software es tener más rendimiento, esto es solo una parte de sus características. Ademas de que el viejo motor todavía está disponible como complemento.

¿Como instalar Ultracopier en Linux?

Para quienes estén interesados en poder instalar esta aplicación de copia de archivos en su distro, podrán hacerlo siguiendo las instrucciones que compartimos a continuación.

Ultracopier es una aplicación que se encuentra dentro de los repositorios de alguna de las principales distribuciones de Linux, por lo que se puede instalar directamente desde los canales oficiales.

Para quienes son usuarios de Debian, Ubuntu, Linux Mint o cualquier distribución derivada de estas, solo tienen que abrir una terminal y en ella tienen que teclear el siguiente comando:

sudo apt-get install ultracopier

Mientras que para los que son usuarios de Arch Linux, Manjaro, Arco Linux o cualquier otra distro basada en Arch Linux, la instalacion la realizan desde los repositorios de AUR.

En una terminal solo tienen que teclear:

yay -S ultracopier

Uso Básico

Después de realizar la instalación, podrán ver que apareció un icono de un disquetee en su barra de tareas al hacer clic en ese icono, se mostrara un menu con diferentes opciones, dentro de las cuales las que nos interesan son la de “Agregar copia / mover”.

Aquí obtendrá 3 opciones más, es decir

Agregar copia : para copiar los datos.

Agregar transferencia : para transferir datos.

Añadir movimiento : para mover datos.

Pueden seleccionar la opción apropiada según su necesidad, aquí se mostrara una nueva ventana la cual es bastante intuitiva, pues seleccionamos que vamos a copiar o mover y aque lugar.