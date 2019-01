Ultra Off-Road Simulator 2019: Alaska vendrá para Linux

Si te gusta el barro, te gustan los todoterrenos y los videojuegos de simulación, entonces el título Ultra Off-Road Simulator 2019: Alaska que vendrá también a Linux. Se trata de un videojuego con unos gráficos bastante agradables, con paisajes recreados con fidelidad de las tierras tan inóspitas como Alaska y donde podrás conducir coches todoterreno a través de los más complicados terrenos para poner tus destrezas a evaluación.

El simulador te ofrecerá una experiencia off-road muy atractiva, y estará disponible en la tienda Steam de Valve, y además de Windows y Mac, también se ha confirmado la versión para Linux como hemos dicho. Sus desarrolladores lo han confirmado de forma oficial “Realmente no hay problema con esto. Estamos haciendo la versión Mac, y como Linux son sistemas operativos UNIX. Así que haremos el port para Linux. Si hay suficientes usuarios Linux vendrá dicha versión.”. Lo que quiere decir el desarrollador es que al ser un Unix-like, es más sencillo crear el port de Mac a Linux que de un Windows a Linux, por tanto la operación debería ser relativamente “sencilla” y habrá versión para el pingüino si hay suficiente interés. Además, gracias a Unity 3D que también funciona bien en Linux, no será muy costoso. Así que curcemos los dedos porque no se echen para atrás y finalmente se cancele como ha ocurrido en otros casos.

Dicho esto, recordar que esta aventura ya dispone de Trailer en YouTube por si quieres comenzar ya a calentar el ambiente con las primeras imágenes del título y hacerte una idea de cómo será. No obstante, te adelanto que tendrás a tu disposición un mundo abierto por el que rodar, el terreno será deformable cuando lo pises con las ruedas, tendrás ciclo de día y noche, sistema dinámico de climatología cambiante, física muy realista y coches destructibles y con detalles únicos.