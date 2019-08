¿udev ocupa espacio en mi disco duro?

Para los que no lo conozcan, udev fue escrito por Greg para sustituir al antiguo sistema que usaba Linux. Se trata de un gestor de dispositivos de hardware para el kernel desde su versión 2.6 en adelante. Gracias a esta utilidad se pueden controlar los ficheros de dispositivos que se encuentran en el directorio /dev de una mejor forma. Bien, hasta aquí todo normal.

Pero algunos me han preguntado si udev ocupa espacio. La pregunta puede parecer algo absurda. Evidentemente puedes pensar que como cualquier software, ocupa un espacio de almacenamiento en el disco duro para alojar el binario y demás ficheros auxiliares que necesite. También ocupará un espacio en la memoria principal o RAM cuando se esté ejecutando, como es obvio también. Pero la pregunta o confusión de algunos usuarios no van por ahí y tienen otro origen…

El caso es que algunos al ejecutar el siguiente comando para consultar el espacio ocupado y disponible de sus particiones:

df -h

Se han encontrado que udev puede llegar a tener varios GBs de espacio, de los cuales parece que está todo disponible. La siguiente pregunta del usuario es si está siempre disponible, si lo pueden eliminar para ganar algunos gigas de almacenamiento. Aquí es donde está la confusión.

Por ejemplo, cuando yo lo ejecuto en mi portátil me indica que tiene 3,7GB. Pero resulta que no está ocupando ese espacio, es decir, no hay una partición udev en tu disco duro que esté restando almacenamiento. Se trata de un RAM disk, es decir, una partición creada en la memoria RAM usando un tipo de FS temporal. Por lo general tmpfs está limitado al 50% de la capacidad de la RAM, así que en mi caso cuento con unos 8GB y por eso tengo casi 4GB aparentemente destinados a udev.

Pero tampoco es real que siempre estén secuestrados por udev y no se puedan destinar a otra cosa, así que tampoco te debes preocupar por ello. La respuesta es que udev no usa espacio en tu disco duro, al menos no lo que marca df y tampoco en tu memoria RAM de forma permanente…