uClinux: el Linux para sistemas sin unidad de gestión de memoria

Con GNU/Linux se pueden hacer cosas locas y extraordinarias, algunas sin demasiada utilidad, otras se tornan en proyectos muy interesantes y de gran éxito. Una de estas cosas locas que han conseguido la anunciamos hace unos años con la noticia de un ruso que conseguía hacer correr una distro Ubuntu en un microcontrolador de 8-bit, algo que parecía una locura y que necesitó de gran trabajo detrás para reescribir y adaptar ciertas partes del kernel para funcionar con este tipo de hardware y que necesitaba de paciencia para esperar las dos horas que tardaba en arrancar en modo texto y las 4 para iniciar con el entorno de escritorio grafico…

Ese loco que se atrevió a desafiar las reglas se llama Dmitry Grinberg y lo hizo sobre un microcontrolador de 8-bit ATmega1284P que tan solo funcionaba a 20Mhz, creando un emulador ARM que podía funcionar a 6,5Khz sobre este chip tan modesto. 128 Kb de almacenamiento y 16 KB de RAM son las cifras que faltaban para dar credito de que fue toda una gran azaña. ¿La utilidad? Ciertamente ninguna, pero se consiguió y demuestra la flexibilidad de Linux, algo que sería impensable e imposible con Windows o con MacOS…

Pues bien, existe otro proyecto no menos interesante, pero que sí que tiene mucha utilidad en el campo de los sistemas empotrados o embebidos. Se llama uClinux y es un derivado del kernel Linux 2.0 que se puede hacer correr sobre ciertos microcontroladores que existen en el mercado y que no poseen unidades de gestión de memoria, es decir, MMUs (Memory Management Units) como el resto de CPUs a las que estamos acostumbrados a usar: ARM, x86, PPC, etc.

Actualmente este proyecto ha ido un poco más allá y es un completo sistema operativo Linux con nuevos lanzamientos 2.0, 2.4 y 2.6, así como una colección de aplicaciones de usuario que pueden ser ejecutadas, bibliotecas y herramientas. Si estás interesado en crear algún proyecto basado en este tipo de chips o quieres conocer más sobre el proyecto uClinux, te recomiendo visitar su web oficial.