Ubuntu tiene futuro oscuro. Esto es lo que sabemos de Hirsute Hippo

Falta poco más de un mes para que la primera de las dos versiones anuales de Ubuntu esté con nosotros. Sin embargo, algunas de las características que traerá ya están disponibles en las imágenes de prueba. Por lo que estoy en condiciones de contarnos que me pareció.

Las palabras claves aquí son imágenes de prueba. Si estás leyendo esto antes del 22 de marzo de 2021 ten en cuenta que los enlaces que pongo es a versiones que no están listas para ser ejecutadas en equipos que requieran estabilidad.

Ubuntu tiene futuro oscuro (En la interfaz de usuario)

En los últimos años se puso de moda en las aplicaciones y sistemas operativos tener un tema oscuro. Las razones tienen que ver con el ahorro de energía de los monitores. También se esgrimen razones de salud como el daño para los ojos de ver claridad estando en una habitación oscura y los posibles transtornos del sueño ya que la exposición a la luz inhibe la secreción de melatonina.

Tengo que agregar que para algunos de los que fuimos operados de Cataratas hace décadas, el fondo blanco es como el ajo para los vampiros.

Ubuntu comenzó a incluir, hace un par de versiones, una opción de tema oscuro (Además de la tradicional de contraste alto invertido) Pero, eso solo modificaba a las ventanas de aplicaciones y barras de herramientas. Sin embargo, las notificaciones, el calendario, el menú del sistema y las ventanas de diálogo continuaban con el fondo claro. Para corregir esto había que recurrir a las extensiones de GNOME.

El 18 de marzo es el último día para hacer modificaciones a la interfaz de usuario de Hirsute Hippo, es por eso que los desarrolladores decidieron compartir con los usuarios el nuevo modo oscuro completo para que hagan comentarios y reporten errores. La manera de hacerlo es:

Descargar la imagen de prueba de Hirsute Hippo e instalarla en una partición libre o máquina virtual. Una vez instalada Ubuntu y sus actualizaciones. Instala el tema oscuro con estos comandos:

sudo apt install libgtk-3-dev git meson sassc

git clone https://github.com/ubuntu/yaru.git

cd yaru

meson build

cd build

sudo ninja install

Reinicia el sistema. Cuando veas la ventana de inicio de sesión pulsa sobre tu nombre de usario. En la esquina inferior derecha verás un botón. Pulsa sobre él y marca Yaru como tipo de sesión. Inicia sesión escribiendo tu contraseña.

Para poder usar el modo oscuro completo, ahora tienes que ir a Configuración Apariencia y seleccionar el modo oscuro.

Los errores se pueden reportar aquí

Las otras novedades más allá del futuro oscuro

Si estabas ansioso por GNOME 40, deberás esperar a otras distribuciones. Debido a la complejidad de «ubuntizar» GNOME Shell, los desarrolladores decidieron seguir con GNOME 3.38.4. Y, si quieres ver como cambia la interfaz de usuario en las aplicaciones que hayan migrado a las librerías gráficas GTK 4, tendrás que buscarlas en las tiendas de Snap o FlatPak.

Wayland

A menos que uses los controladores oficiales de Nvidia, tu instalación de Ubuntu 21.04 usará por defecto Wayland como servidor gráfico. La explicación oficial es que Wayland ya está maduro y se corrigieron las falencias que le restaban funcionalidad. Mi opinión es que Canonical está soltando lastre para dedicar sus esfuerzos a áreas más rentables y, si bien va a seguir manteniendo su versión de escritorio por las ventajas de marketing que esto representa, va a armarla a partir de soluciones desarrolladas por otros con cambios cosméticos.

Carpeta Home privada

Una característica que me resultaba muy cómoda era la de poder acceder a los contenidos de mi carpeta personal desde otras instalaciones de Ubuntu. Por supuesto, jamás me puse a pensar el riesgo de seguridad que eso implicaba. Bien, parece que eso no va a seguir siendo posible. Salvo por supuesto que se cambien los permisos como usuario administrador.

Para los usuarios domésticos sin dudas es una molestia. Pero para quienes trabajan en sistemas multiusuarios, sin dudas en una gran ventaja.

Mi opinión

Es muy difícil ser objetivo con este tipo de comentarios. No soy tan fanático de Ubuntu como lo fui en otro tiempo y hace 6 meses que no es mi distribución principal. He descubierto que hay otras más fáciles de instalar, con características mejores y que incluso implementan mejor desarrollos de Ubuntu. Habiendo aclarado esto, mi opinión es que siendo lo más justo posible, salvo que quieras tener la última versión de LibreOffice o Firefox, si estás en la 20.04 quédate ahí hasta la próxima LTS. No hay nada que justifique tomarse la molestia del cambio.