Ubuntu está ahora en 11 sabores oficiales. Antes lo estuvo en «sólo» 8, pero la cuenta ascendió a la actual después de la inclusión de Ubuntu Cinnamon, la vuelta de Edubuntu y la resurrección de Ubuntu Unity. Los tres, como antes MATE y Budgie, recibieron la etiqueta de Remix, es decir, que tenían el objetivo de entrar en la familia. Ahora mismo, y con permiso de un más que parado UbuntuDDE, el único Remix que sigue adelante es el Sway, quien hace un par de semanas lanzó Ubuntu Sway 25.04.

No lo publicamos antes por un descuido, las cosas como son. Como no publican en redes sociales, no nos dimos cuenta a tiempo, algo que no volverá a pasar porque me he suscrito a sus lanzamientos en mi navegador Vivaldi. Ubuntu Sway 25.04 es la versión basada en Plucky Puffin, que llegó a mediados de abril. Por lo tanto, esta iteración ha llegado con mes y medio de retraso, lo que no es poco si tenemos en cuenta que quieren ser sabor oficial.

Novedades más destacadas de Ubuntu Sway 25.04

Basado en Ubuntu 25.04. Más información en este enlace.

Corregidos los problemas de tamaño del cursor en pantallas con alta densidad de píxeles (DPI).

Cambio de swaylock a gtklock como bloqueador de pantalla gráfico.

a gtklock como bloqueador de pantalla gráfico. wofi se usa como lanzador de menú y selector de ventana/salida por defecto, ya que es más compatible con los scripts de Rofi.

se usa como lanzador de menú y selector de ventana/salida por defecto, ya que es más compatible con los scripts de Rofi. Se ha añadido un selector de emojis sencillo.

Se ha añadido el módulo power-profiles-daemon a la barra Waybar.

a la barra Waybar. El módulo del tiempo ha sido desactivado en la barra Waybar, ya que presenta algunos problemas de estabilidad. Aun así, se puede volver a activar en la configuración de Waybar.

El tema de cursores Yaru está configurado por defecto.

Instalador muy mejorado, ahora instala el sistema mucho más rápido.

Mejorada la experiencia de uso (UX) en pantallas con baja resolución.

Nueva pantalla de inicio Plymouth.

Ubuntu 25.04 ya se puede descargar desde su página web oficial. Hay que tener en cuenta que no es un sabor oficial, y que si el desarrollador decide abandonar su desarrollo, habrá que instalar otro sistema operativo cuando se acabe el soporte oficial.