El pasado mes de abril, Canonical y sus socios lanzaron Ubuntu 24.04 y todos sus sabores oficiales. En total, el número de componentes de la familia asciende a 11, y aún podría subir más si alguno de los dos «remixes» que está circulando consigue ser aceptado. Quien lo tiene más difícil es UbuntuDDE, cuya versión más actualizada es la 23.04 de hace un año. Más cerca está la versión con el popular gestor de ventanas, y hace unas horas han presentado el lanzamiento de Ubuntu Sway 24.04.

Para decirlo bien en la actualidad, su nombre completo y real es Ubuntu Sway Remix 24.04. La palabra «Remix» nos hace entender que pretenden entrar a formar parte del equipo oficial, pero aún no lo han conseguido. En el pasado, y si mi memoria no me falla, ya vimos ese apellido en distribuciones como la Budgie y Cinnamon, no en Edubuntu porque lo que hizo en realidad fue volver a la vida.

Novedades de Ubuntu Sway 24.04

Creo que no hace falta decirlo, pero lo ponen en sus notas de lanzamiento: se ha subido la base a la de Ubuntu 24.04. Entre el resto, lo más importante es que ahora usa Sway 1.9, y que, entre otras cosas, esto le permite soportar completamente el escalado fraccionario. Esta versión del gestor de ventanas salió en febrero y en este enlace de GitHub está la lista de cambios.

Por otra parte, se ha añadido para restaurar el nivel de retroiluminación del teclado especificado al reanudar desde el modo de suspensión. Esto permite cambiar de luz a brilloctl para controlar el brillo. Por defecto, el salvapantallas está desactivado, lo que causó malestar en algunos usuarios, y el motivo es que durante la instalación en unidades lentas, el sistema se ponía en reposo tras diez minutos.

Más aún, se ha añadido la versión Qt6 del motor de estilo Kvantum, que permite unificar el aspecto de las aplicaciones que utilizan la biblioteca Qt6 con el aspecto del sistema, por defecto la ayuda de escritorio para las teclas de acceso rápido utilizadas está desactivada – para activarla, se ha añadido un botón a la Waybar -, gnome-packagekit se sustituye por GNOME Software y Sway Input Configurator se ha actualizado a la versión 1.4.1.

Los usuarios interesados pueden descargar las nuevas imágenes desde su página de descargas. Hay versión amd64 y para Raspberry Pi.