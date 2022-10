Después de 4 meses de no tener mi computadora principal la recuperé. Y, lo primero que hice fue instalar Ubuntu Studio Kinetic Kudu. Después de la abstinencia volver a usarla refirmó mi opinión de que se trata de la distribución ideal para los creadores de contenidos. Y, en este post explico por qué.

Por supuesto que lo que sigue es solo mi opinión. No pretendo decirle a nadie lo que debe pensar y entiendo que haya personas que consideren mejor a otras alternativas.



¿Por qué es ideal Ubuntu Studio 22.10

En general las distribuciones Linux vienen con los mismos programas y están construidas con los mismos componentes. Pero, en algunos casos el resultado final es mayor que la suma de los componentes. Aunque esta versión de Ubuntu Studio no trae mayores novedades, se la nota mucho más sólida y fluida que las anteriores. No puedo definir que es, pero sin dudas funciona mejor.

Cada vez que Ubuntu y sus derivadas comienzan un nuevo ciclo de desarrollo es inevitable encontrarse con un correo de Erich Eickmeyer, líder del proyecto Ubuntu Studio planteando una queja o proponiendo un cambio. Uno llega a temer que no haya una nueva versión. Pero, finalmente llega y es mejor que la anterior.

Si tengo que resumir lo que me gusta acá hay una breve lista:

KDE Plasma

De nuevo voy a decir algo subjetivo. De la renovación de escritorios que se dio a partir del 2010 a KDE le fue mejor que a GNOME. Se atribuye a Henry Ford asegurar que le iba a dar a la gente el auto que quisiera, siempre y cuando lo quisiera negro y de cuatro puertas. Sin dudas decidir qué es lo que quiere el usuario sin consultarlo brinda una experiencia de usuario más consistente y con menos errores. Pero, si quisiera que decidieran por mi lo que debo usar me compraría un Mac.

KDE es altamente configurable y su ecosistema de aplicaciones es genial. Discover supera ampliamente al insufrible Centro de Software de GNOME y KDE Connect es mucho mejor que las alternativas privativas para intercambiar información con el móvil. No soy fanático de la personalización del escritorio, pero si algún día quiero hacerlo se que dispongo de una herramienta que me facilita la descarga de opciones.

Kernel de baja latencia.

El ordenador no ejecuta varias tareas al mismo tiempo. Lo que hace es alternarlas en lapsos tan cortos de tiempo que es imperceptible para el usuario. En los kernels de baja latencia como los que Usa Ubuntu Studio 21.10 las tareas no se dividen en forma equitativa, sino que se le da prioridad a lo relacionado con lo multimedia.

Una experiencia interesante es la de reproducir una estación de radio por Internet y por aire. En las distribuciones con kernel normal el aparato de radio reproduce el contenido antes que el ordenador, mientras que en una distribución con kernel de baja latencia el audio del ordenador se adelantará al aparato de radio.

Aplicaciones de Ubuntu Studio 22.10

Ubuntu Studio 22.10 no tiene aplicaciones diferentes a las de otras distribuciones, Pero, te ahorra el trabajo de tener que buscarla en los repositorios. Incluso tiene algunas que uno no asocia con una distribución enfocada a lo multimedia como el editor de fórmulas matemática de LibreOffice. Aunque pensándolo bien, también hay podcast en video de matemáticas. Algunos programas incluidos son:

Kdenlive: El editor de video en línea del proyecto KDE.

OBS Studio: LA HERRAMIENTA (Las mayúsculas son intencionales) para la transmisión de video en vivo utilizando los servicios de streaming más populares.

El Gimp: No podía faltar el más completo editor de imágenes de código abierto.

Ardour: Completo editor para el trabajo con archivos de audio.

Scribus. Un creador de publicaciones de escritorio.

FreeShow: La gran novedad de esta versión. Es un creador de presentaciones pensado para mostrar la letra de las canciones en ceremonias religiosas.

Darktable: Postprocesado de imágenes.

Insisto una vez más que esto es un comentario subjetivo. Hay otras distribuciones enfocadas a la producción multimedia que puede que te gusten más que Ubuntu Studio 22.10. O, si no eres un productor habitual de contenidos, tal vez te resulte más útil una distribución tradicional. El consejo de siempre. No me hagas caso, haz la prueba.