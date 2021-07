Hace mucho tiempo, Canonical tenía una tienda en donde vendía productos relacionados a su sistema operativo. En esa tienda podíamos comprar, por ejemplo, un CD original de Ubuntu, pero hace mucho tiempo que la cerraron. Por lo que yo sé, corregidme si me equivoco, no ha habido posibilidad de comprar online nada oficial desde entonces, pero parece que eso cambiará pronto y, como mínimo, podremos comprar camisas como las que veis encabezando este artículo.

Ahora mismo, la única información que hay al respecto es un tweet de la cuenta oficial de Ubuntu que nos lleva a Amazon USA, en donde podemos ver tres fotos de una camisa con el logotipo de Focal Fossa por delante y el nombre del sistema operativo por detrás. Lo malo es que en el momento de escribir estas líneas ni se pueden reservar ni se sabe el precio al que estarán disponibles.

🎉 🎉 Great news for all our friends in the US! We're in the process of making some of our merch available to buy on @amazon, starting with the legendary 20.04 release focal fossa T-shirts 👕 Hurry up and grab yours! #linux #opensource #devops #cloudhttps://t.co/zEMuoIEePp

— Ubuntu (@ubuntu) July 19, 2021