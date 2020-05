Ubuntu: “orden no encontrada” al intentar abrir un archivo de texto

Si has actualizado Ubuntu recientemente y te has encontrado con que tenías algunos ficheros de texto en el escritorio que ya no puedes abrir, entonces aquí podrás encontrar la solución. Seguro que te has percatado de que los archivos de texto de tu escritorio no abren y se muestra un mensaje tipo “orden no encontrada“, evitando que se abra con editor de texto.

No te preocupes, tiene una solución sencilla. El problema está en que parece que al actualizar algo ocurre y evita que se puedan seguir abriendo normalmente con el editor de texto. Te habrás dado cuenta que si los abres desde el gestor de archivos se pueden abrir con total normalidad, en cambio, en el escritorio no funciona. Si eso te ha ocurrido debes seguir los siguientes pasos…

Los pasos para solucionar este problema son sencillos:

Haz clic con el botón derecho del ratón sobre el archivo que no puedes abrir. Ahora, selecciona la opción Propiedades del menú que se despliega. Luego ve a la pestaña llamada Permisos. Verás que la casilla de Permitir ejecutar el archivo como un programa está activa. Desmárcala, siempre que no sea un script que necesite ser ejecutado. Ahora ya puedes salir de la ventana. Solo tienes que probar a abrirlo normalmente, y ya debería funcionar correctamente.

Este problema es absurdo, y sencillo de solucionar. El problema es que podría representar una amenaza importante para la seguridad. Todos los archivos de texto plano que han quedado marcados como ejecutables podrían usarse por terceros para cosas malintencionadas.

Por cierto, si te interesa, también puedes ver esto otro, sobre otro problema que puedes tener al actualizar a Ubuntu 20.04 con el cliente Steam de videojuegos. Allí explico cómo solucionar otro pequeño problema sin importancia que he detectado al actualizar el sistema, pero que no tiene mayor repercusión y se soluciona de forma fácil y rápidamente.