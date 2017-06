Ubuntu MATE si que utilizará MIR y no Wayland en sus futuras versiones

Entre los proyectos que Ubuntu dejaba de lado estaba MIR, el famoso servidor gráfico que pretendía sustituir a X.Org y ser una opción más junto a Wayland. Finalmente Ubuntu, al igual que las principales distribuciones Gnu/Linux, optará por utilizar el servidor Wayland, pero no es algo que ocurrirá en todos los sabores oficiales de Ubuntu.

Uno de los sabores oficiales ha elegido MIR, el polémico servidor gráfico de Canonical. Este servidor estará en futuras versiones, no optando por Wayland y ayudando en el desarrollo de MIR, tal y como lo ha indicado el líder del proyecto.

Ubuntu MATE será el sabor oficial que opte por MIR. El motivo de esta elección es muy sencillo y simple. El desarrollo de Wayland para MATE y sus gestores de ventanas es aún muy básico. El adaptar todo lo necesario a Wayland supondría un esfuerzo muy grande para el equipo de Ubuntu MATE, algo que no ocurre lo mismo con MIR, el cual, aunque parezca mentira, tiene el soporte para MATE más desarrollado que Wayland. Es por ello que se ha optado por MIR y no por Wayland.

MIR seguirá teniendo soporte y desarrollo gracias a Ubuntu MATE

MIR en este caso se encargará sobre todo de la capa de compatibilidad entre el gestor de ventanas y el kernel de Linux. Un proceso bastante importante porque será el motivo de que MATE funcione correctamente o no. Martin Wimpress ha confirmado esta elección así como la idea de continuar con el desarrollo de MIR, desarrollo que ha quedado un poco apartado por Canonical. Esto no significará que en un mes o dentro de medio año tengamos una versión estable y final de MIR, pero sí que el desarrollo siga adelante y puede que finalmente MIR si que sea el servidor gráfico de las distribuciones Gnu/Linux.

Personalmente me ha sorprendido esta noticia. Por un lado está el antecedente de que MIR nacía porque el desarrollo de Wayland era muy lento. Esto hizo que la mayoría de la comunidad libre participase en el desarrollo de Wayland; meses después Wayland ha superado a MIR como servidor gráfico. Además, Canonical “recomendó” usar MIR en los sabores oficiales, algo que generó bastante polémica dentro de los sabores oficiales porque preferían Wayland. Y ahora cuando Canonical se pasa a Wayland, Ubuntu MATE elige MIR. En resumen, MIR se rodea siempre de polémica, una polémica que no ayuda al desarrollo, aunque puede que esto cambie sustancialmente ¿ no lo creéis?