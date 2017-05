Ubuntu, Fedora y OpenSUSE podrán descargarse desde la Microsoft Store

Microsoft sigue apostando por el Software Libre y aunque aún Windows 10 no es una distribución libre ni gratuita, lo cierto es que cada vez es más compatible con el mundo Gnu/Linux.

El año pasado durante su mayor evento de Software, BUILD, se presentó la llegada del Bash de Ubuntu a Windows 10. Ahora, un año más tarde, Microsoft anuncia la llegada de tres distribuciones populares a la Microsoft Store de Windows 10.

Microsoft Store es una aplicación que se encuentra en distintas plataformas de Microsoft desde donde el usuario puede instalar apps de manera remota. El mismo funcionamiento que la Play Store de Android o el Centro de Software de Ubuntu.

En este caso, los usuarios de Windows 10 podrán descargarse e instalar Ubuntu, OpenSUSE o Fedora junto con Windows 10. Tendrán que realizar el mismo proceso que realizan cuando instalar un app como Wordpad, Paint o los complementos de Microsoft Office.

Windows 10 podrá compartir espacio y uso con Ubuntu y OpenSUSE gracias a la Microsoft Store

Así, Ubuntu podrá estar junto a Windows 10 si así lo desea el usuario, utilizar sus funciones, sus escritorios, etc… a la vez que Windows 10. Pero realmente no estarán de manera nativa sino que estarán de manera virtual, al menos la parte que se refiere a la distribución Gnu/Linux.

A pesar de que se instalará la distribución Gnu/Linux, Ubuntu ( o Fedora o OpenSUSE) funcionará como las aplicaciones de Windows con el emulador de Wine. Es decir, veremos todo en la misma pantalla pero realmente la distribución estará de manera virtual.

Ya han sido muchos los usuarios que el año pasado auguraron que el matrimonio entre Ubuntu y Windows era algo sospechoso. Esta noticia no cambia esa opinión pero unión o no unión, parece que el mundo de Microsoft será más compatible con Gnu/Linux que en el pasado ¿ no creéis?