Ubuntu Cinnamon, Unity y DDE: la familia crece… o lo hará

Sin lugar a dudas, y así lo demuestran las estadística, el sistema operativo basado en Linux más usado es Ubuntu. Pero el sistema operativo que desarrolla Canonical está también disponible en otros siete sabores oficiales con entornos o escritorios KDE, Xfce, LXQt, MATE, Budgie, una versión para el mercado chino y una para creadores de contenido. 8 versiones en total que podrían llegar hasta 11, o incluso 12, si los proyectos que están en marcha consiguen entrar a formar parte de la familia.

En este artículo os vamos a hablar por encima de tres de esos proyectos, en parte porque me sorprende que no tuviéramos mucha información al respecto aquí en LinuxAdictos. También habrá una mención especial, pero de un proyecto que está un poco parado porque sus desarrolladores se han centrado más en lo que consideran más importante, que no es otra cosa que recuperar el entorno Unity y traerlo de vuelta a Ubuntu como sabor oficial.

Ubuntu Cinnamon: similar a Linux Mint, pero bajo el paraguas de Canonical

Desarrollado por Linux Mint, el escritorio Cinnamon tiene muchos adeptos. De hecho, muchos usuarios, como un servidor, nos pasamos a Linux Mint por lo menos durante un tiempo cuando Canonical se pasó a Unity, ya que ese entorno gráfico era vergonzosamente pesado en equipos discretos. Un buen día, un desarrollador decidió que sería buena idea que hubiera una versión oficial de Ubuntu con sabor «Canela», y desde hace más de un año está trabajando para ello.

En cuanto a qué lo haría especial o por qué habría que elegirlo por encima del Linux Mint en edición Cinnamon, esto debería ser decisión de cada uno, pero sabiendo que la versión oficial actualizará antes su base y que las aplicaciones lo harán algo después, lo que también nos aseguraría mayor estabilidad. Por lo demás, compartirían gran parte del software, aunque el sabor oficial usaría repositorios de Canonical. Sí usarían el mismo entorno gráfico y aplicaciones, pero todo tal y como lo acabamos de explicar.

Ubuntu Unity: la vuelta de lo que para muchos jamás debió partir

¿Qué podemos decir de este sabor? En realidad, poco. Canonical dio por perdido el entorno hace más de dos años, aunque otros proyectos como UBports siguieron con su desarrollo para su sistema operativo para dispositivos móviles. Unity ha seguido evolucionando, pero lo que tendremos al instalar Ubuntu Unity será básicamente el Ubuntu 18.04 más actual, es decir, aplicaciones de GNOME en su mayoría impulsadas por el escritorio Unity, uno algo mejor que el que abandonó Canonical.

UbuntuDDE: Linux también puede ser bonito tras la instalación de cero

Por (casi) último tenemos UbuntuDDE, otro que ahora mismo está trabajando para convertirse en sabor oficial. Personalmente, de los tres mencionados en este artículo, este es mi favorito, y lo es porque usa un entorno gráfico y aplicaciones que se ven mucho menos, por lo que es una bocanada de aire fresco. El escritorio que usa es Deepin, que empezó a desarrollar hace casi diez años Deepin Linux, y es de lo más atractivo visualmente que encontraréis en Linux.

Tal y como veis en el vídeo anterior, UbuntuDDE tiene una interfaz mucho más moderna que los populares Plasma o GNOME, y os lo dice alguien que es un feliz usuario de lo que ofrece KDE. Teniendo en cuenta que todo es así tras la instalación de cero o «out of the box», destaca por su dock, por su lanzador de apps que podemos usar de tres maneras diferentes y por muchas de sus aplicaciones, unas del mismo proyecto Deepin que tienen una interfaz limpia y sencilla. Además, incluye por defecto herramientas interesantes, como la de Clonar el sistema operativo o la de capturas de pantalla, lo que también nos permite grabar el escritorio.

Bonus: Ubuntu Web

Tal y como habíamos avanzado, a los 8 que existen se le pueden sumar 4, y el cuarto sabor es lo que de momento se conoce como Ubuntu Web. Hay muy poca información al respecto, en parte porque lo están desarrollando los mismos que están trabajando en Ubuntu Unity, pero sí se sabe que pretende ser una alternativa de código abierto al Chrome OS de Google. La principal diferencia es que Ubuntu Web estará basado en Firefox, no en Chrome, pero la idea viene a ser la misma.

Con tanto sabor y todos estos en camino, sé que muchos están pensando lo que piensan siempre, que esto es lo malo de Linux, tantas versiones y tan diferentes, pero muchos otros pensamos que eso está bien, que así siempre podremos encontrar el sistema perfecto para nosotros. ¿Te alegra que se estén desarrollando estos proyectos o preferirías que hubiera menos opciones y menos «fragmentación»?